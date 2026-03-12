「隠したことさえ隠してしまう」プロが使っている「塗った感がない」スーパーコンシーラー







塗った感なくハイカバー

服と同様、有意義なコスメだけを選び、楽しみつくすために。ベースメイクも手数は少なく、つくり込まない仕上がりが気分。テクを要さず「元からキレイな肌」を引き寄せる、美容のプロたちからも高評価の薄づきのコンシーラーをえりすぐり。







「塗ってない」仕上がり





スキンリフレクト フレッシュ コンシーラー 001 4,950円／アディクション ビューティ 「私的に一番塗ってる感なく使える薄膜コンシーラー。カバー力が高いのによれにくく、素肌のような仕上がりに。４色を悩みに応じてMIX」（藤井明子さん・FATUITEディレクター）







「時間がたってもうるおったまま」

RMK コレクティング ヴェール コンシーラー 04 SPF17・PA++ 4g 4,400円／RMK Division 「クマや色ムラを補整しつつ、ナチュラルな仕上がりを約束。目まわりをブライトアップし、立体感も引き出してくれます」（岡田知子さん・ヘアメイク）







「乾燥する目元にも使いやすく」みずみずしさが持続

ニームリキッドコンシーラー 1C02 4,481円／SHIRO 「ヨレにくく、乾燥しやすい目元や頬にもしっとりとなじみ、気になる部分を素肌感を残した仕上がり。コンシーラー浮きが気になる時や、暑い季節などにも美容液のように簡単に素肌になじむのも高ポイント」（美容ライター・R.N）









美容のプロ12人が使い続けている名品

≫【全14アイテムの一覧】塗ってる感なく「欠点に目がいかない」隠すのが本当に上手いスーパーコンシーラー