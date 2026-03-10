Ìµ±ï¼Ò²ñ¤Î¹¤¬¤ê¤Ç¡ÖÇöÁò²½¡×¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢²ÐÁò¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤êÁòÁ÷¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ë°ìºý¡ª¡Ø²ÐÁòÈë»Ë¡Ù¡ÊÃø¡§°ËÆ£ÇîÉÒ¡Ë
²ÐÁò¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹Ãø¼Ô¤Î°ËÆ£ÇîÉÒ»á
¿ÍÎàºÇ½é¤ÎÊ¸²½¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë»à¼Ô¤ÎÄ¤¤¤¡£¤½¤Î·Á¤Ï¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£º£¡¢µÞ·ã¤Ê¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¡ÖÂ¿»à¼Ò²ñ¡×¤À¡£
»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬»à¤äÄ¤¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿Í¤È¤Î±ï¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Î¡ÖÁòÁ÷Ê¸²½¡×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢°ËÆ£ÇîÉÒ»á¤Î¿·´©¡Ø²ÐÁòÈë»Ë¡Ù¤À¡£
¡½¡½¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î²ÐÁò¾ì¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÐÁò¤ÎºÝ¤ÎÎÁ¶â¤ËÂç¤¤ÊÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¡Ö²ÐÁò¡×¤ÎÏÃÂê¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë²ÐÁòÎÁ¶â¤Î³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÅìµþ23¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë9¥õ½ê¤Î²ÐÁò¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢¼Â¤Ë6¥õ½ê¤¬¡ÖÅìµþÇîÁ±¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ±±Ä¤Î²ÐÁò¾ì¤À¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â»ö¼Â¾å¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÆ±¼Ò¤¬2019Ç¯¤ËÃæ¹ñ·Ï¤Î»ñËÜ¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢²ÐÁòÎÁ¶â¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö²ÐÁòÎÁ¶â¡×¤ÎÌäÂê¤ò¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤¬ÅÔµÄ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËÅìµþ23¶èÆâ¤Î²ÐÁòÎÁ¶â¤¬Ìó9Ëü±ß¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬1Ëü2000±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¡¡¸ø±Ä¤Î²ÐÁò¾ì¤ÏÀÇ¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ì±±Ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÀÇ¶â¤Ë¤è¤ëÊäÅ¶¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅöÁ³¡¢»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ÎºÎ»»À¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±¤¸ÅìµþÅÔ¤Ç¤â23¶è³°¤Ë¤¢¤ë8¤Ä¤Î¸ø±Ä²ÐÁò¾ì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹½»¿Í¤Ê¤éÌµÎÁ¤Ç¤¹¤·¡¢23¶èÆâ¤Î2¥õ½ê¤Î¸ø±Ä²ÐÁò¾ì¤â¡¢³Æ»ÜÀß¤ÎÍøÍÑÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï4Ëü4000¡Á5Ëü9600±ß¤È¡¢Ì±±Ä¤è¤ê¾¯¤·³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢Åìµþ23¶èÆâ¤Î²ÐÁò¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ì±±Ä¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
°ËÆ£¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÅìµþÇîÁ±¤¬ÀïÁ°¤«¤éÅÔÆâ¤ÇÂ¿¤¯¤Î²ÐÁò¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ÐÁò¾ì¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÀ¼Á¾å¡¢ÅÔÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê¸ø±Ä¤Î»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤¡£
°ìÊý¡¢ÅìµþÇîÁ±¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿6¤Ä¤ÎºØ¾ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤Î©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á»ö¼Â¾å¤ÎÆÈÀê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£»×¤¨¤Ð¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1948Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÊèÃÏËäÁòË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤Æ¸ø±Ä¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÎÅìµþÇîÁ±¤Ï½¡¶µË¡¿Í¤Ë¤è¤ëÁÎÎ··Ð±Ä¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÅìµþÅÔ¤â¡Ö¤Ê¤é¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ±±Ä¤Ç......¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÅìµþÇîÁ±¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò½ä¤ê¡¢³°»ñ·Ï¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡¡Çã¼ý·à¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²ÐÁò¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ï¿ÀÆ»Åª¤Ê¡Ö¥±¥¬¥ì¡ÊãÒ¤ì¡Ë¡×¤Î³µÇ°¤«¤é¡Ö°äÂÎ¡×¤ò¥¿¥Ö¡¼»ë¤¹¤ëÊ¸²½¤¬Â¸ºß¤·¡¢²ÐÁò¤Ê¤É¿Í¤Î»à¤äÁòÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤¬¡Ö±£Ë´¡Ê¤ª¤ó¤Ü¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»þÂå¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤âº¹ÊÌ¤¬´°Á´¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤·¤¿º¹ÊÌ´Ä¶¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¡¢²ÐÁò¤â´Þ¤á¤¿¿Í¤Îà»àá¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤¬¼Ò²ñ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤¬Ç¼´½»Õ¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿±Ç²è¡Ø¤ª¤¯¤ê¤Ó¤È¡Ù¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤ÎÊÑ²½¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÐÁò¤¬º¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê»Å»ö¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¡¢»ñËÜ¼çµÁ¤Î¸¶Íý¤ÎÃæ¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÇîÁ±¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë×¢ºÑÆ²¡Ê¸½¹ºÑÆ²¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Î³ô¼°¤ò½ä¤ê¡¢19Ç¯¤ËÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬TOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¡¢ËãÀ¸¥°¥ë¡¼¥×¤â¸ò¤¨¤¿·ã¤·¤¤ÁèÃ¥Àï¤òÅ¸³«¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥é¥ª¥Ã¥¯¥¹Çã¼ý¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÀÒ¤Î¼Â¶È²È¡¦Íå×ÞÊ¸¤¬ÅìµþÇîÁ±¤Î·Ð±Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½°ìÊý¤Ç²ÐÁò¤¬àÉáÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹á¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤äÄñ¹³¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
°ËÆ£¡¡Ãæ¹ñ»ñËÜ¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¸å¡¢ÅìµþÇîÁ±¤Î²ÐÁòÎÁ¶â¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÊóÆ»¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬Íå×ÞÊ¸¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¹¤¤À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÍ½ÄêÄ´ÏÂÅª¤Ëà¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áòµ·¤ä²ÐÁò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÎÁ¶âÂÎ·Ï¤ò¡¢ÉáÄÌ¤Î»Å»ö¤È¤·¤Æà¸«¤¨¤ë²½á¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²ÐÁò¤äÁòµ·¤Ë´Ø¤·¤Æ¥»¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸ÄÊÌÎÁ¶â¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²ÐÁòÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤äÃÏ°è³Êº¹¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¹ñ¤È¤¤¤¦à¸øá¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿·Á¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ê¤É¤Ç¤âº£¸å¤½¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢ËÜ½ñ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤ä¶áÇ¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¹ñ¤¬Âç¤¤ÊÌñºÒ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤ËÄ¤¤¤¤Î·Á¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÆ£¡¡Îã¤¨¤Ð1923Ç¯¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç²ÐÁò¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÂç¤¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥í¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÇ¼¹ü¼¼¤Î¾å¤Ë¤ªÊè¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½ºß¤Î¤ªÊè¤Î·Á¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¿ÌºÒ°Ê¹ß¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÄÅÇÈ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì»þÅª¤ËÅÚÁò¤Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙËä¤á¤¿¤´°äÂÎ¤ò·¡¤ê½Ð¤·¤Æ²ÐÁò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤ò´õË¾¤µ¤ì¤¿¤´°äÂ²¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âÆüËÜ¿Í¤Î²ÐÁò¤ËÂÐ¤¹¤ëà¼¹Ãåá¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê²ÈÂ²Áò¤Ê¤ÉÁòµ·¤Î¡ÖÇöÁò²½¡×¤¬¿Ê¤ß¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÄÌÌë¡¢¹ðÊÌ¼°¤Î·Á¤ò¼è¤é¤º¤Ë1Æü¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ëÁòµ·¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ä¾ÀÜ²ÐÁò¤·¤ÆËäÁò¤¹¤ë¡ÊÄ¾Áò¡Ë¤À¤±¤ÇÁòµ·¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤Ï°äÂÎ¤È¤Ï½èÍý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢Áòµ·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤·¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¤Î¡ÖÌµ±ï²½¡×¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Áòµ·¤äË¡»ö¤Ï¸Î¿Í¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬»ý¤Ä¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»ä¤¬ËÜ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢£°ËÆ£ÇîÉÒ¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Ò¤í¤È¤·¡Ë
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÅìÍÎÂç³ØÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²ÊÂ´¶È¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢84Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£·ÐºÑ»ö·ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤Ê¼èºàÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¹õËë µðÂç´ë¶È¤È¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤¹¤¬¤Ã¤¿¡ÖÎ¢¼Ò²ñ¤Î°ÆÆâ¿Í¡×¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÈ·»³°ìÂ² Ã¯¤â½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤ÎÆâËë¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆ±ÏÂ¤Î¥É¥ó ¾åÅÄÆ£Ê¼êÌ ¡Ö¿Í¸¢¡×¤È¡ÖË½ÎÏ¡×¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô
¢£¡Ø²ÐÁòÈë»Ë ¹ü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù
¾®³Ø´Û¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿ÀÏÃ¤Î»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÁòÁ÷Ê¸²½¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÄ´¤Ù¡¢²ÐÁò¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¤¤¿°ìºý¡£¿ÀÆ»¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¥±¥¬¥ì¡×¤Î³µÇ°¤«¤é´÷Èò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÐÁò¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¾¦Çä¤ËÅ¾²½¤·¤ÆÅìµþÇîÁ±¤òÁÏÎ©¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÀ¯¾¦¡¦ÌÚÂ¼ÁñÊ¿¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¡¦Íå×ÞÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±¼Ò¤¬¡Ö·ÐºÑ¹çÍýÀ¡×¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¶áÂå²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢²ÐÁò¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
