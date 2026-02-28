ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）。彼らのCM出演に関する記事が複数登場した。なかには「オファー殺到か！」というものもある。記事では2人の信頼感や互いへの気遣い、結成から7年を経ての金メダル獲得という劇的ストーリーから、タレント性、話題性は十分だと説明。ギャラは単独で1000万円、ペアで3000万円、いやいや浅田真央の3000〜5000万円を上回るのでは、といった分析まであった。なお、2人が所属する木下グループのCMにはすでに出演している。【取材・文＝中川淳一郎】

いくらタレント性があっても

他にもネット上では、三浦を軽々と抱えたり、持ち上げることから「木原運輸」という言葉が誕生したのに合わせて“運送会社”のCMが向いているとの意見も。2人がゲーム「桃太郎電鉄」をプレイしているので同ゲームのCMがいいのでは、といった期待も高まっている。

というわけで、広告業界の関係者に実際の見立てを聞いてみた。40代映像プランナー男性はこう語る。

「りくりゅうは絶大な好感度を獲得したため、確かに争奪戦になる可能性はあります。木原選手が超人的な力を見せたことや、長期にわたる2人の絆と努力も重要ポイント。何よりも『日本初のフィギュアペア金メダル』なので、『挑戦』や『諦めない』といったテーマの商品に向いているのでは。あとは、三浦選手が空中を飛んでも木原選手が受け止めてくれるという安心感。保険のCMにも向いているかもしれません。木原選手は英語が流暢で、三浦選手も着実に上達しているようなので英会話学校のCMもアリかな」

このようにCMタレントとしての価値は十分にあるのは間違いない。ただ、かつて広告会社に勤務し、この29年間ほど広告業界と接点がある私には、若干の懸念がある。それは浅田真央さんや羽生結弦さん、荒川静香さん、上村愛子さんといった別格の存在を除き、いくらタレント性があっても、広告業界では“ウインタースポーツ”の選手が「CMにあまり向いていない」と捉えられている現実があるからだ。

圧倒的な実力を誇ったスピードスケートの小平奈緒さんですら、ナショナルクライアントのCMには出ていない。2018年平昌大会のスピードスケート500メートルでは、銀メダルとなり悔し涙を流す韓国のイ・サンファさんを小平さんが抱きしめ、ねぎらいの言葉をかけた。金メダリスト・小平さんとイさんの姿は「友情」「戦友」といった言葉で評された。この2人が共演するCMもあり得るかと思ったが、結果的にはなかった。

1998年長野五輪ジャンプの原田雅彦さんも、あれだけの陽気キャラかつ失敗からの大成功という劇的ストーリーがあるのに、所属する雪印以外の大手企業のCMには登場していないのではないか。

とはいえ、これは選手個人の問題ではない。ウインタースポーツの選手は「冬」のイメージが強いので、春や夏にCMで見てもしっくりこないという面がある。また、スノーボードやスキージャンプの選手はヘルメットとゴーグルを装着するため、競技中の表情が読み取りづらく、どうしても印象が薄くなってしまう。

懸念される「解散という可能性」

あくまで広告業界の論理で恐縮だが、野球やサッカーの選手とはやはり“扱い方”が違ってくる。また、多くの競技が冬季限定のアマチュアスポーツなので、テレビの中継やニュースに登場する頻度が低い。シーズン中はほぼ毎日報道される大谷翔平選手など、打席のたびに画面にスポンサー企業が映ったりする。こうした副次効果があまり期待できないと捉えられてしまうのだ。

これから選手と契約し、CMが完成しても、実際の放送は春以降。さらに、競技で活躍する姿を見られるのは今年の晩秋以降となる。それまで話題性を維持するのはかなり難しい。3月以降のスポーツ報道はWBC一色になることが予想され、その後は春のセンバツ高校野球、MLBとNPB開幕、そして6月にはサッカーW杯が控えている。

また、「ペア競技」の難しさもある。さすがにりくりゅうペアの絆はレベルが違うものの、バドミントンのダブルスのペアが解散する様を広告主は見てきた。二人同時に起用したとして、ペアを解消したらどうするか……、といった懸念が捨てきれないのだ。もちろん、そうした点も契約を結ぶ際に話し合われるだろうが、アスリートはペアの関係性がパフォーマンスに直結する。「CM契約があるからペアを解消できない」なんてことは本末転倒。現役としての期間が限られているアスリートに無駄な時間など存在しない。

そして、男女ペアあるあるなのだが、とにかくネットではフィギュアやアイスダンス、テニスやバドミントンの混合ダブルスの話題になると「この二人は付き合っているのか？」という、競技とは関係のない話題で盛り上がる。これが商品の評判を気にする広告主にとっては懸念材料になるのだ。

というわけで、好感度が高くルックスの良いアスリートが活躍をするとすぐに「CMオファー殺到か！」となるが、報道する側もあまり煽らないほうがいいのでは。当事者が互いに大人のビジネスをすればいいだけの話だろう。

ちなみに付け加えると、この手の記事に登場する「推定CMギャラ」は大体適当である。CMのギャラは「時価」のようなもので、適宜変化する。すべては事務所の判断次第であり、明確な金額を知っているのは広告主とキャスティング会社と広告会社のキャスティング部門だけである。

