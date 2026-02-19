フリーアナウンサーの神田愛花（45）が19日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。NHK時代の衝撃の言い間違いを明かす場面があった。

この日のゲストはフリーアナウンサーの木佐彩子と内田恭子。放送中に言い間違いをしたことがあるかと振られた神田は「私はお2人ほどではないですけれども、NHKの中では出来損ないの方だったので」とNHK時代に苦い経験があると話した。

「何回か言わせていただきましたけれども、大相撲中継の練習の時に“もろざしで白星です”っていうアナウンサーの言葉をリピートするんですけれども、“もろざし”っていう言葉を知らなくって」との出来事があったという。

「でも“もろ出し”は知ってたから、“もろ出しで白星です”ってあえて変形して言っちゃってた」とぶっちゃけた。

事実は「後から知ったんですよ」と神田。当初「“もろざし”って言ってるの間違ってるんでしょう。“もろ出し”でしょうと思って、凄い自信を持って言っていた」と淡々と振り返った。

先輩から怒られたかと問われると「“もろ出しだと黒星だから”と」と冷静に説明されたと話して笑わせた。