18日午前、山形県寒河江市の住宅で、男性が2人組の男に刃物のようなものを突きつけられ、現金80万円を奪われる強盗事件がありました。男らは男性を車に乗せて連れ回したあと現在も逃走していて、警察が行方を追っています。

【写真を見る】【続報】強盗犯は刃物を持ち逃走のおそれ 30代くらいの男2人組 80万円を奪うも被害男性にけがはなし（山形・寒河江市）

警察によりますと、18日午前10時半ごろ、寒河江市柴橋の住宅玄関前で、この家に住む50代の公務員の男性が、家から出たところを男2人組に呼び止められました。

男らは男性に包丁のようなものを突きつけて脅し、現金80万円を奪いました。さらに男らは男性に対し車を出すよう脅し、男性自身の運転で大江町左沢の楯山公園まで移動させ、その場で男性を解放しました。

男性は車を降りて、近くにいた人に助けを求め、事件発生からおよそ7時間が経った午後5時49分に110番通報、男性はかけつけた警察に保護されました。男性にけがはありません。

逃げた2人組はいずれも年齢が30代くらい、身長は175センチほどのやせ型で、2人とも帽子と白いマスクをつけていたということです。そのうち1人は茶髪で、灰色の野球帽に、上は黒っぽいパーカー、下は青のジーンズを履いていました。もう1人も黒っぽい服装に青のジーンズ姿だったということです。

男らは現在も刃物のようなものを持ったまま逃走しているとみられ、警察は緊急配備を敷いて行方を追うとともに、近隣住民に対し、家の戸締まりを徹底し不審者を見かけた際はすぐに通報するよう呼びかけています。