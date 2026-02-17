2月18日（水）に大井競馬場で行われる、雲取賞（Jpn3・3歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。羽田盃への前哨戦。未勝利から連勝中のマクリール、トリグラフヒルが中心。地方勢は大井で高いパフォーマンスを見せているゼーロスがどう立ち回るか。注目の発走は16時35分。

JRA勢は4頭

1枠1番

ケイツーリーブル

牝3・54.0・津村明秀

千葉直人・美浦

1枠2番

ジーティートレイン

牡3・57.0・和田譲治

中道啓二・大井

2枠3番

エンドレスソロウ

牡3・57.0・石川倭

坂井英光・大井

2枠4番

プロローク

牡3・56.0・藤田凌

澤佳宏・大井

3枠5番

ゼーロス

牡3・57.0・笹川翼

荒山勝徳・大井

3枠6番

リアライズグリント

牡3・56.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

4枠7番

ジャスティス

牡3・56.0・達城龍次

宗形竹見・大井

4枠8番

ロードレイジング

牡3・57.0・御神本訓史

加藤誠一・川崎

5枠9番

デンテブリランテ

牡3・57.0・吉井章

阪本一栄・大井

5枠10番

ロウリュ

牡3・57.0・吉原寛人

森下淳平・大井

6枠11番

ナインフォルド

牡3・56.0・本田正重

藤田輝信・大井

6枠12番

モコパンチ

牡3・57.0・秋元耕成

矢野義幸・船橋

7枠13番

マクリール

牡3・57.0・C.ルメール

手塚貴久・美浦

7枠14番

アヤサンジョウタロ

牡3・57.0・野畑凌

斉藤敏・船橋

8枠15番

ポッドフェスタ

牡3・57.0・矢野貴之

的場直之・大井

8枠16番

トリグラフヒル

牡3・57.0・松山弘平

大久保龍志・栗東