【雲取賞】ルメール騎乗 マクリールは7枠13番へ
2月18日（水）に大井競馬場で行われる、雲取賞（Jpn3・3歳・ダ1800m）の枠順は下記の通り。羽田盃への前哨戦。未勝利から連勝中のマクリール、トリグラフヒルが中心。地方勢は大井で高いパフォーマンスを見せているゼーロスがどう立ち回るか。注目の発走は16時35分。
【新馬/東京6R】ホウオウルクソールが抜け出す…断然人気マクリールは2着JRA勢は4頭
1枠1番
ケイツーリーブル
牝3・54.0・津村明秀
千葉直人・美浦
1枠2番
ジーティートレイン
牡3・57.0・和田譲治
中道啓二・大井
2枠3番
エンドレスソロウ
牡3・57.0・石川倭
坂井英光・大井
2枠4番
プロローク
牡3・56.0・藤田凌
澤佳宏・大井
3枠5番
ゼーロス
牡3・57.0・笹川翼
荒山勝徳・大井
3枠6番
リアライズグリント
牡3・56.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
4枠7番
ジャスティス
牡3・56.0・達城龍次
宗形竹見・大井
4枠8番
ロードレイジング
牡3・57.0・御神本訓史
加藤誠一・川崎
5枠9番
デンテブリランテ
牡3・57.0・吉井章
阪本一栄・大井
5枠10番
ロウリュ
牡3・57.0・吉原寛人
森下淳平・大井
6枠11番
ナインフォルド
牡3・56.0・本田正重
藤田輝信・大井
6枠12番
モコパンチ
牡3・57.0・秋元耕成
矢野義幸・船橋
7枠13番
マクリール
牡3・57.0・C.ルメール
手塚貴久・美浦
7枠14番
アヤサンジョウタロ
牡3・57.0・野畑凌
斉藤敏・船橋
8枠15番
ポッドフェスタ
牡3・57.0・矢野貴之
的場直之・大井
8枠16番
トリグラフヒル
牡3・57.0・松山弘平
大久保龍志・栗東