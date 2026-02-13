（CNN）オーストラリアのシドニー郊外にあるブルーマウンテンズ国立公園内の「リンカーンズロック」は最近まで、隠れた夕日スポットだった。崖の上にせり出した巨大な一枚岩から、ユーカリの木に覆われた谷を見渡すことができる。その場所が今、世界的なSNSの嵐に巻き込まれている。

地元当局者らによると、ある画像が拡散したことで、ほぼ一夜にして観光客が急増した。地域の許容力を超えたブームに対し、安全面、環境面の懸念が高まっている。

きっかけはKポップのアイドルグループ「BLACKPINK（ブラックピンク）」のメンバー、ジェニーことキム・ジェニさんが2023年に投稿した1枚の画像だった。キムさんが崖の端に脚を投げ出して座った姿に、数百万件の「いいね」が集まった。投稿は後日削除されたが、画像のコピーはすでに世界中のSNSに拡散していた。

45年前からブルーマウンテンズに住み、地元の観光サイトを運営するグラハム・レイベルトさんは「景色を楽しむためでなく、この場所で写真に収まるために観光客が押し寄せている」と話す。

地元住民らによると、観光客は毎日、同じシーンを再現しようと長い列を組むようになった。ピーク時には1日に数千人が訪れ、狭い道路や駐車場を埋め尽くした。

安全面、環境面の懸念から、ブルーマウンテンズ市議会は先月、長期的な対策を検討する間の措置として、リンカーンズロックへの立ち入りを禁止した。これに対し、住民や自然保護団体、観光に依存する地元業者などから賛否両論が巻き起こった。

世界中からここだけを目当てに

ブルーマウンテンズは、八つの保護地区からなるユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界遺産。オーストラリア国内で保護対象となっている灌木（かんぼく）林としては最大級の規模だ。それだけでなく、この土地には2万2000年以上にわたる先住民の歴史が刻まれている。

先住民ガンダングラ族の長老、アンクル・デービッド・キングさんは、先祖から受け継いだ歴史や文化を訪れる人々に語り伝えている。「これまでブルーマウンテンズが開発で破壊されたことは一度もなかった」と強調し、「ほとんど手つかずの土地だ。私にとって大変神聖な場所。だから週に3回は出向いている」と語った。

ブルーマウンテンズはオーストラリアの希少な鳥、テリクロオウムの生息地でもある。世界自然保護基金（WWF）によると、現在国内に残っているのは8000羽足らずだ。

ブルーマウンテンズ保護協会のアネット・キャム会長によると、テリクロオウムは灌木林を主なえさ場としているが、人が多すぎると近寄らなくという。

キャムさんは市議会への書簡で、立ち入り禁止措置への支持を伝えた。観光客の人数を適切に管理できる十分な対策を講じるまで、開放するべきではないと話す。

ブルーマウンテンズの地域全体としては急増する観光客に対応できても、多くの人々がリンカーンズロックばかりに集中している。

そこへたどり着くには車で狭い2車線の道路をすり抜け、16台分しかない駐車スペースを確保する必要がある。

「私たちはこれまで、リンカーンズロックを観光名所として宣伝したことがなかった」と、レイベルトさんは言う。「設備もなく駐車場も足りないので、いやな思いをさせるばかりだと考えてきた」

中国・深センに住むケイ・ヤンさん（25）は昨年7月、SNSで見たアイドルの写真を再現したい、という妹につき合ってリンカーンズロックを訪れた。写真だけ撮影し、ブルーマウンテンズのほかの場所は訪れずに立ち去ったという。

観光 客でうるおう業者も

リンカーンズロックに殺到する観光客を、すべての地元住民が迷惑がっているわけではない。近くに住むクリスティーナ・ドイルさんは、自宅の前に小さなコーヒースタンドを開いた。世界各地から「ジェニーの写真」を撮りに来る顧客は歓迎だと話す。

しかし立ち入り禁止になってから、スタンドの客は1日3〜4人に減ってしまった。

ドイルさんは、観光客の波をいやがる住民もいるのは分かるが、バランスが必要だと主張する。

地元では今、さまざまな選択肢が検討されている。崖をフェンスで囲ってしまうか、時間指定制を導入するか、1日に入れる人数の上限を設定するか。リンカーンズロックの魅力を奪うことなく、保護するにはどうしたらいいのか。

同じようにオーバーツーリズムと戦う観光地は、世界各地で増える一方だ。ネット上で拡散した景観に世界中から引き寄せられる観光客を受け入れつつ、その景観自体を守るには一体どうしたらいいのかと、熱い議論が展開されている。

ローマの名所、トレビの泉では最近、1人2ユーロ（約360円）の入場料が導入された。

日本の富士山麓（さんろく）にある小さな町では、ネット上で話題になった写真を再現しようと多くの観光客が押しかけ、地元当局は一時的に目隠しの黒い幕を設置した。

ドイルさんのような住民にとって、目標は観光客を締め出すことでなく、受け入れと保全のバランスを取ることだ。

「対策が完了した時にフェンスが立ったり、あまりに無機質な景観になっていたりしないことを願うばかりだ」と、ドイルさんは話している。