日本テレビの番組を「コンプライアンス上の問題行為」を理由に降板となり、活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）が12日、日テレの福田博之社長と面会して謝罪し、関係者に「おわびの手紙」を渡したことを代理人弁護士を通じて明らかにした。

国分は「今後は引き続き自分自身としっかり向き合い、過ちを繰り返すことなく、懸命に努力していく覚悟です」とコメント。降板根拠の具体的事実を告知されなかったなどとして日弁連に救済を申し立てていたが「日本テレビから一定のご配慮を頂けたことを受け、改めての人権救済の申し立ては行わない旨を福田社長に伝えた」ことも説明した。

日テレは「国分氏の違反行為自体は到底容認できるものではありませんが、真摯（しんし）な反省の姿勢が示されたものと判断し、誠意ある謝罪として受け止めました」とコメントした。

国分の代理人弁護士によると、日テレ側に事前に手紙を託し、関係者に渡ったことを確認し社長と面談した。国分が「答え合わせをしたい」と求めていた違反内容についての確認はしなかったという。「今後、法的に何かを要求することはない」と、日テレ側との交渉は終了と説明した。

国分は出演していた全番組が降板や終了し、活動休止が続いている。今後に関して代理人は「未定」とした上で、「分野や内容は決まっていないが、本人は社会復帰に向けていきたいという思いを持っている」と話した。

今回の問題をきっかけにTOKIOは解散。城島茂（55）と松岡昌宏（49）はそれぞれ独立した。国分は「長年にわたって人生を共にしてきた城島・松岡に少しでも恩返しができるよう懸命に努力する」と言及。2人と再合流する可能性もあり、特に松岡は国分をサポートする意向を見せている。松岡が芸能関係者と接触しているとも報じられており、その支援が重要になっていきそうだ。

一方で、端緒となった国分の問題行為について明らかにならないまま、問題が収束した格好。日テレや関係者との話し合いが済んだとしても、今後、国分が芸能界に戻れるかどうかは不透明だ。

▽国分太一と日テレを巡る問題 日テレが昨年6月、人気番組「ザ！鉄腕！DASH！！」からの国分の降板を発表した。理由を「コンプライアンス上の問題行為」としたが、日テレ側は関係者のプライバシー保護を理由に内容を明らかにせず。これを契機に国分の日テレ以外の出演番組やCMも全て終了した。国分は昨年10月に日弁連に人権救済を申し立てたが、日弁連は「取り扱うことができない」と判断。国分は昨年11月に記者会見し、日テレ側と協議したいと訴えていた。