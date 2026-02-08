昭和57年2月に起こった「ホテル・ニュージャパン火災」の衝撃は凄まじいものだった。激しい炎が迫る客室の窓にしがみつきながら、助けを求める寝間着姿の宿泊客――。都心にそびえる大型ホテルが、あっという間に火に包まれる。ニュース映像や報道を見て、あらためて火災の怖さを認識することになるが、その最前線の現場はどうなっていたのか？（全3回の第2回）

【写真を見る】大火災に飛行機墜落…連続して訪れた大惨事の現場

決死の救助作業

ホテル・ニュージャパン（以下、ニュージャパン）火災で出場した特別救助隊（特救隊）は8隊。東京消防庁警防部の記録によると、顕著な活動をしたのは永田町特救隊と芝特救隊だった。この2隊はホテルの警備員の案内を得ながら非常階段を駆け上がり、火点階（9階）に到達したが、階段から廊下に通じる鉄扉は赤熱膨張しており、開放どころか触ることもできない。

懸命の救助活動が続いた（写真はイメージ）

そこで1隊は10階へ向かい、面体（呼吸器）を着装して10階を検索。さらに屋上に向かい、直接屋上に向かったもう1隊と協力して、9〜10階から屋上への吊り上げで5名、8階への吊り下げにより6名を救助したのち、火点階に突入。9階の廊下に倒れていた5名を8階まで救助搬送した。まさに決死の救助活動であり、隊員が火傷を負っている。

はしご隊は12隊出場、うち11隊が消化救助活動に従事した。部署（消防では現場到着と共に必要な配置につくことをこう表現する）した時、9〜10階の黒煙が噴出する開口部から、救いを求めて手を振る宿泊客の姿が見えた。急いで準備を進めているとき、耐えきれなくなったのか、窓から飛び降りる宿泊客が見えた。備え付けの拡声器を使い、隊員が叫ぶ。

「手を振っている人！ 消防隊はあなたの姿を確認している。すぐに助けるから、落ち着いて！」

隊員をはしごに先端搭乗させて17名を救助したほか、9〜10階の階段室や鉄扉を冷却しながらエンジンカッターで切断し、高圧噴霧の援護を受けながら進入。まだ燃焼していない客室や廊下などで倒れていた22名を救助した。

迫りくる炎の熱さと、恐怖もあったのだろう。9〜10階から、2〜5階相当の陸屋根に飛び降りた宿泊客は15名だった。内訳は男性が8名、女性7名。すぐに救急隊に引き渡し、病院へ搬送したが、2名の女性以外は死亡が確認された。

午後12時36分の鎮火まで、東京消防庁は128隊、677名の消防士を動員した。長時間の消防活動を支えたのは空気ボンベ補給小隊、燃料補給隊、給食隊（隊員に非常食760食のほか、コーヒーや紅茶を支給した）など、多くの消防士たちの奮闘があったことも特筆すべきである。

ホテル火災では、大区画の百貨店火災とは異なり、出火した部屋やその隣室までで延焼を阻止できるケースがほとんどである。それがここまで火災が拡大した原因は、第1回で記したように初期通報の遅れがあげられるが、他にもスプリンクラーと防火区画の設備がなかったこと、客室の扉が木製だったこと、空調が止められ館内が異常なくらい乾燥していたことなど、建物の構造上の欠陥もあった。

自動火災報知機が作動しない、従業員に対する火災など非常時の教育訓練が不徹底であったことも、被害者を多数出した要因として挙げられる。また、廊下は三差路の組み合わせのため、方向を見失いがちであり、階段の場所が分かりにくいことも、外国人宿泊客が多いホテルとしては問題であった。

原因はタバコ

これほどの災害を招いた根本原因は何か――それは1本のタバコである。938号室に宿泊していた英国人ビジネスマン（24）は泥酔して部屋に戻り、火のついたタバコをベッドの枕元付近に放置したまま寝入ってしまった。タバコの火はベッドに移り、次第にその内部を燻焼させる。この時点で気づけばまだ何とかなったのかもしれないが、泥酔した上での睡眠である。やがてベッドの表面から小さい炎が上がり……。

後に、東京消防庁の調査課が行った消防鑑識（火災の原因調査）では、938号室内の洗面台に、水差しが置いたままになっていた。よく見ると、ふたを開けた部分が蛇口にひっかかったままになっている。

英国人ビジネスマンは急いで火を消そうと思い、水差しのふたを開け、蛇口に突っ込んだがそれが抜けなくなってしまい、そのままになってしまったものと推定された。

そして、枕元の近くから1本の英国製タバコの燃えカスも発見された。たった1本のタバコが、多くの被害者の人生を狂わせてしまったのである。

警視庁捜査第1課長や地域部長を歴任し、晩年はコメンテーターとして活躍した田宮榮一さんは火災が起きた昭和57年2月、鑑識課長だった。同月末に捜査第1課長となり、業務上過失致死傷事件として、ニュージャパン火災の捜査を継続することになる。

〈死体の検視は芝増上寺の葬祭場で行われた。検死班、身元確認班、遺体引継ぎ班など役割分担に応じ班編成が行われた。これは刑事部の総力を挙げての取り組みだった。運ばれた遺体は祭壇上に並べて安置され、番号が付されて作業が始まった。そのとき、

「ここに置いた女性の遺体がない！」

という叫び声が響いた〉（田宮氏著『警視庁捜査一課長 特捜本部事件簿』角川書店より）

改めて確認しても、遺体の数に変化はない。よく調べると、女性の遺体はある男性の遺体の横に並べられていた。男女は婚約者同士だった。遺族の要望もあり、男性の横に移したのだが、事情が分かると田宮氏は「誰が？」と詮索することはしなかったという。

〈遺体の何体かは解剖に付された。当夜の宿泊客には外国人客が多く、解剖することに決められた女性の遺体の一つは台湾国籍だった。同国の風習からして、遺体を解剖するなどとんでもないことだと近親者から猛烈に抗議されたが、ここは日本だ。日本の法律に従って欲しいと説得し、やや強引に解剖した。

その結果、女性が妊娠していることがわかり、お腹の子に対しても補償されることになったが、遺族にしてみれば補償云々の問題ではなかったろう。〉（前掲書より）

本格化する検証作業……

その後の警視庁の捜査で浮かび上がったのは、横井英樹社長のワンマン経営ぶりだった。多くの取引業者に事情を聴くと、とにかく「支払いが遅い」という。社内では「一万円以上の支出には社長の決裁が必要」と通達されていた。宿泊客の安全を最優先すべき、従業員の動きが悪くなるのは、こうしたところにも要因があったのである。

上述した、火災報知器が作動しなかったのは電源が切られていたからだったが、その理由は誤報が多く、そのたびに点検をするのでは要員がたりないから、というものだった。また消防からスプリンクラー設置を指導されていたが、天井にはスプリンクラーの金具をつけただけ。天井裏にあるべき配管はなかった。さらに、

〈ホテルの収支は大福帳経理で行われており、バランスシートがなかった。横井氏の「社長の俺がわかればいいんだ」という方針のようだったが、同氏は不備な点を指摘されると、

「それはわかるが、ホテルは赤字続きだから、苦しくて金がない」

を繰り返すばかりだった。一方の社員は、

「そんなことはない。利益は出ている」

と述べていたが、実態は分からないようだった。

そこで、捜査二課から帳簿捜査専門官の応援を得て、五年前に遡ってバランスシートを作ってもらった。その結果、ホテルは黒字経営で、多額の金が女囲いなど社長の私的な事がらに流用されていることが明らかになった。〉（同）

話を火災直後に戻す――。

増上寺の検視作業から警視庁本部の鑑識課に戻り、捜査本部のある麹町警察署へ……。重大事件が起きると、捜査第1課長と同じくらい、鑑識課長も激務となる。捜査会議で、それまでの経過と翌日からの検証作業の内容を報告、官舎に戻ったのは2月9日午前3時過ぎだった。

数時間の仮眠の後、田宮氏は再びニュージャパンの検証にあたる……はずだった。

【第3回は「昭和57年『2月8日、9日』立て続けに起きた“惨事”…『ホテル・ニュージャパン火災』対応に追われる警視庁を震撼させた“羽田沖で航空機墜落”の一報」大火災の翌日に起こった大惨事の全貌】

デイリー新潮編集部