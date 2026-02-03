¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥·ー¥ëÃµ¤·¤Ø¡ª¥·ー¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥åー¤ÇÆÈÆÃ¤Î´¶À¤òÈäÏª¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥·ー¥ë¤Ï»Â¿·¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤µÁ´³«¡×
Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¥·ー¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥åー¡É¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
【動画】①独特が感性が光る北山宏太のシール帳②③北山宏太×明丸卓の動画シリーズ【写真】明丸卓が撮影、北山宏太のオフショット
¢£¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¥·ー¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥åー¡Ö¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥·ー¥ëÄ¢¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶Ì¿¹¤¬¥·ー¥ëÃµ¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥íー¥½¥ó¡×¤Ø¡£¹ØÆþ¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ù¥ë¤ò¡Ö¤³¤ì¤â°ì±þ¥·ー¥ë¤À¤«¤é¤Í£÷¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¥·ー¥ëÄ¢¤ËÅ½¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æ°²è»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÌÀ±ßÂî¤È¥·ー¥ë¸ò´¹¤ò³«»Ï¡£¡Ö¥·¥çー¥È¥±ー¥¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶Ì¿¹¤Ë¡¢ÌÀ±ß¤Ï¡Ö¤É¤ì¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡ÖÇº¤à¤Ê¤¡¡¢¤À¤Ã¤Æ¤³¤ì¥·ー¥ë¡Ê1Ëç¡Ë170±ß¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÃÍÃÊ¤òÊÖÅú¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢Çß¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ë¤È¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ëÌÀ±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê²ÁÃÍ¤¬¡Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¾þ¤êÉÕ¤±¤Ë»È¤Ã¤¿¥Ïー¥È¤Î¥·ー¥ë¤È¥·¥çー¥È¥±ー¥¤Î¥·ー¥ë¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¶Ì¿¹¤Ï¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡¢¡Ê¥·ー¥ë¡Ë½¸¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Æ°²è¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¥·ー¥ëÄ¢¥Ç¥Ó¥åー♡¸ò´¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥·ー¥ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤Ã¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥·ー¥ëÍß¤·¤¤£÷¡×¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥·ー¥ë¤Ï»Â¿·¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¶Ì¤Á¤ã¤óÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¶Ì¤Á¤ã¤ó¤¤¤ë¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥·ー¥ëÄ¢°®¤ê¤·¤á¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¹Ô¤¯¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥ËÆþ¤Ã¤¿¾×·â¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥·ー¥ëÄ¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤¹¤®¤ë¤Æ¾Ð¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌÀ±ß¤â¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¥·ー¥ë¸ò´¹¤·¤¿Æü¤ÎÆ°²è¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤ò¥·¥§¥¢¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥«¥Ð¥ó¤Ë¥·ー¥ëÄ¢¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ±ß¤¬»£±Æ¤·¤¿¶Ì¿¹¤ÎÆ°²è¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¶Ì¿¹¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£