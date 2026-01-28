2児のママであり、第3子を妊娠中のタレント・鈴木あきえが、MCの藤本美貴と横澤夏子が送る『夫が寝たあとに』に出演。収録中に大粒の涙を流す一幕があった。

【映像】鈴木あきえ、2人の子供との家族写真

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月27日放送回では、出産を目前に控えた鈴木をゲストに迎え、「頑張るママの応援歌SP」と題した企画が放送された。

その中で「ママの応援歌ランキング」第1位として紹介されたのが、2009年に発表されたシンガー・初田悦子の『きみのママより』。母から娘への手紙のような歌詞が特徴で、当時「泣き歌ソング」として話題になり、現在もSNSなどで人気が再燃しているという。

番組で曲が流れ、「ママはママは弱いの きみが強さくれたの」「いつでも頼って ここにいるよ」という歌詞とともに、家族の写真や赤ちゃんの映像が流れ、曲が終わる頃には、鈴木は涙を流して感激している様子だった。

藤本が「妊婦には沁みてしょうがないんじゃない？」と問いかけると、鈴木は涙を流しながら「どうしてくれるんですか、このホルモン。乱れましたよ今日で！」と、自身の感情の揺れを笑いに変えながらコメントした。これには藤本と横澤も爆笑。

さらに藤本が、歌詞の一部を改めて朗読することに。「初めて聴いたきみの声忘れないわ ママを選んでくれたきみにやっと出会えたんだね」と、藤本が読み上げると、鈴木の涙腺は再び崩壊。「声もいいですね…」と号泣していた。

藤本の朗読力に、横澤も思わずもらい泣き。藤本は「妊婦さん呼んで朗読会やろうかな」とコメントし、スタジオは温かい笑いと感動に包まれていた。