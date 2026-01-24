食楽web

●「クロワッサン生ベーグル」をはじめ、オリジナリティ溢れるパンが話題の大阪・堀江『ボーノベーカリ』。新発想のパンを次々と生み出し、パン通からも注目を集めています。

おしゃれなお店が並ぶ大阪・堀江で話題のベーカリーショップ『ボーノベーカリ』。食パンやサンドウィッチ、お惣菜系、スイーツ系など、店内の工房で焼き上げられる多彩なパンが大人気です。

パン激戦区で注目される同店の魅力と、これまでにない食感で販売累計2万5，000個を誇る「クロワッサン生ベーグル」、期間限定の背徳感いっぱいな新フレーバーをご紹介します。

定番から新発想の商品まで、地域で愛されるパン屋さん

インパクトのあるおしゃれな外観が目印の『ボーノベーカリ』

おしゃれな街並みが広がる大阪・堀江で、ぱっと目を引く外観のベーカリーショップ『ボーノベーカリ』。店内には、職人が毎日工房で焼き上げる、素材を活かした個性豊かな30種類以上のパンがずらりと並びます。

店内には素材や食感、香りにもこだわったパンがずらり

加水率高めのスチーム製法を取り入れた、乳化剤・香料・着色料・保存料不使用の生食パンをはじめ、自家製カスタードを使ったプチシューやランチにぴったりなお惣菜パン、期間限定商品など、日常を彩るおいしくて楽しい商品をラインナップ。リピーターが多い “街のパン屋さん”として存在感を放っています。

国産小麦など素材選びにこだわって焼き上げられるパンの数々

カジュアルな雰囲気で地域になじみ、子どもから大人まで魅了する同店は、今までにない風味や食感の商品も次々と誕生。パン通からも熱い視線が注がれています。

定番はもちろん、さまざまな季節限定商品も

発売から2年で24万個以上を販売する「生ベーグルシリーズ」

揚げない製法で仕上げた「生ベーグルドーナツ（カスタード） 」367円（税込）

『ボーノベーカリ』を訪れたら、ぜひ食べてみたいのが「生ベーグルシリーズ」。2023年秋に発売以来、累計240，000個以上を販売する人気シリーズです。発酵や素材の組み合わせを最適化して水分を多く含む生地に仕上げた、しっとりと弾力ある食感が特徴。これまでのベーグルのイメージが、がらりと変わるはずです。

さまざまなフレーバーで新たな味わいに出会える「生ベーグルシリーズ」 ［食楽web］

累計2万5,000個以上を売り上げる「クロワッサン生ベーグル」シリーズ

サクっとした香ばしさともっちり食感を併せ持つ「クロワッサン生ベーグル」335円

生ベーグルの“むぎゅもち”生地に、クロワッサンのサクサク感を合わせた「クロワッサン生ベーグル」シリーズは、同店の看板商品。発売累計2万5,000個以上を誇り、クロワッサンのビジュアルながら中はもちっとした弾力で、他にはない新食感が楽しめると大人気です。

今だけのおいしさ！じゅわっと広がるはちみつバター「ハニークロワッサン生ベーグル」

「ハニークロワッサン生ベーグル」367円

その「クロワッサン生ベーグル」に新フレーバーが登場。コクのあるニュージーランド産のバターと、はちみつをたっぷり染み込ませた「ハニークロワッサン生ベーグル」は、芳醇なバターの香りと、濃厚なはちみつの甘さがじゅわり。同シリーズならではの食感と贅沢な風味を楽しめます。オープン4周年を記念した今だけの期間限定販売（終売未定）なので、早めにチェックを！

可愛い店内

ここでしか味わうことができない、目移りしそうなラインナップは、パン好きさんのみならずグルメさんの心をくすぐる魅力満載。足を運ぶ価値ありのベーカリーショップ『ボーノベーカリ』、一度お試しくださいね。

