カラフルポップな「ワックスボトルキャンディ」、まさかの「筋肉食堂」とコラボ！ SNSでは「プロテイン1年分」が当たるキャンペーンも

アメリカ発のレトロな「Nik-L-Nip Wax Bottle Candy（ワックスボトルキャンディ）」。独特の食べ方が楽しめる新感覚さが、SNSやASMR動画で大人気。そんな人気キャンディが、まさかのコラボを展開するとか…。カラフルでポップなかわいらしい見た目と、外側のワックスボトルをガムのように噛みながら、ボトルの中に詰まったフルーツフレーバーシロップを味わうお菓子。ワックスボトルキャンディを凍らせるとボトルの中のシロップがシャーベット状になり、ひんやりとしたシャリシャリした食感とパリパリとした咀嚼音を楽しむことができます。そんな「ワックスボトルキャンディ」が、今回まさかの「筋肉食堂」とコラボ。渋谷 MIYASHITA PARK 店、銀座店、六本木店 に店舗展開している高たんぱく低カロリーグリルダイニングに、なぜ？実はこの「ワックスボトルキャンディ」、1個あたり約3kcalと意外にもヘルシーなんです。しかも運動後、適度に糖分を摂取することは筋肉の成長にとってプラスに働くとかで、マッチョの間でもじわりと流行っている？ようです。今回のコラボでは「筋肉食堂」に来店し食事をした方に、「ワックスボトルキャンディ」1個を無料プレゼント。マッチョな皆さんがカラフルポップな「ワックスボトルキャンディ」を手にお店を出る姿は、ちょっと見てみたいかも。しかも今ならXで「#ワックスボトルマッチョ化計画」をつけて、ワックスボトル×マッチョ画像を投稿すると、ワックスボトル1年分・プロテイン1年分を抽選で3名様がゲットできるチャンスです。応募締切は2026/1/31なので、筋肉食堂の帰りにパシャっと撮った写真をアップするのも良さそう。ともあれ今後もますます注目度が高まりそうな「ワックスボトルキャンディ」、要チェックですよ。