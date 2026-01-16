¡ÔÁ°¶¶»ÔÄ¹¤ËºÆÁª¤·¤¿¾®Àî¾½»á¡Õ¥é¥Ö¥ÛÌÌ²ñ¤Ç¼¿¦¤Ç¤âÂçº¹¤Ç¾¡Íø¡Ö·²ÇÏ¤ÏµÁÍý¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤¸©Ì±À¤¬¤¢¤ë¡£Ã¡¤«¤ì¤ë¤ÈÆ±¾ð¿´¤¬Í¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×»Ù±çÃÄÂÎ´´Éô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÅöÁª¤Þ¤Ç¤Î²áÄø
¡¡1·î12ÆüÅê³«É¼¤ÎÁ°¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤ËÄ©¤ó¤À¾®Àî¾½»á¡Ê43¡Ë¤¬ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ËNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬¡¢Éô²¼¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¥¹¥¯¡¼¥×¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¼¿¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®Àî»á¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ç¿®Íê¤ò¤Þ¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ù±ç¼Ô¤ÈÊú¤¹ç¤¦¾®Àî¾½»ÔÄ¹¡£Â¾¡¢¥é¥Ö¥Û¤«¤é¾Ð´é¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¾®Àî»ÔÄ¹¤Î¡É·èÄêÅª¾ìÌÌ¡É¤Ê¤É¤â
¡¡ÅöÁªÍâÆü¤Ë¾®Àî»á¤Î»Ù±çÃÄÂÎ´´Éô¤Î¾¾Â¼·ò½õ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Áªµó¤Î²áÄø¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¤Ç²Ô¤¤¤À¤³¤È¤¬À®²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Î12·îÈ¾¤Ð¤«¤é¾®Àî¤Ï°ìÆü¤âµÙ¤Þ¤º¡¢¤ªÏÍ¤Ó¹ÔµÓ¤È°§»¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£1·î2Æü¤Ë¤Ï»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Î¼«¼£²ñ¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ç»²²Ã¼Ô¤Ë°§»¢¤È°®¼ê¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ä¤È¾®Àî¤Î2¿Í¤ÇÃÏ¸µ¤ò²ó¤Ã¤Æ1Æü¤Ç100¿Í¤Ë°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·²ÇÏ¤ÏµÁÍý¿Í¾ð¤Ë¸ü¤¤¸©Ì±À¤¬¤¢¤ë¡£Ã¡¤«¤ì¤ë¤ÈÆ±¾ð¿´¤¬Í¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Àî¼«¿È¡¢Áªµó¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤Îº£¸å¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£º£²ó¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤Ï¼«Ì±¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¸õÊä¤Ë1ËüÉ¼¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¸©À¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¼«Ì±¤Ï·²ÇÏ¤«¤éÁíÍý¤ò4¿Í¤âÇÚ½Ð¤·¡¢½°»²¤ÎµÄÀÊ¤âÆÈÀê¤¹¤ë"¼«Ì±²¦¹ñ"¤Ç¤¹¡£ÌîÅÞ¤ÏÄ¹¤¯¤½¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤º¤Ë¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç¤Ï¾®Àî»á¤òÎ©·ûÌ±¼ç¤È¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î»ÔµÄ¤¬»Ù±ç¤·¤Æ¼«Ì±·Ï¸õÊä¤Ë°µ¾¡¡£¤½¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤«¤é¤¹¤ì¤Ðº£¸å¡¢Î¾ÅÞ¤«¤é¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÔÄ¹¤Î»Ä¤êÇ¤´ü¤Ï2028Ç¯2·î¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤Ë¼¡¤Î»²±¡Áª¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ë¡£Á°²ó»²±¡Áª¤Î·²ÇÏÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±¸½¿¦¤ò»²À¯ÅÞ¤Î½÷À¸õÊä¤¬¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤Ê¤ÉÃ¾¤Ó¤¬¸«¤¨¤ë¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢¼«Ì±²¦¹ñ¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤«¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤¬¾®Àî»á¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¾®Àî»á¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
