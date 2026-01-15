¡Ö¤¢¤¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¡È¾ÃÌÇ¡É¡¢Ï¢ÌÁ¤Î³ÎÇ§ÉÔÂ¤ËÁª¼ê¤¬ÎÞ¤ÎÅÇÏª
¡¡2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡£³«ËëÄ¾Á°¤ÎÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥ê¥å¡¼¥¸¥å¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤Ï¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÃË»Ò2¿Í¾è¤ê½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×Ì´¤òÀä¤¿¤ì¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á
ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬ÊÑ¹¹¤ò¡Ö¸«Íî¤È¤·¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÃË»Ò2¿Í¾è¤ê¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤¬¥ë¡¼¥ë²þÊÔ¸å¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Î³ÍÆÀ¾ò·ï¤ò¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Ï2¿Í¾è¤ê¡¦4¿Í¾è¤ê¤Ç½Ð¾ìÏÈ¤Î³ÍÆÀ¾ò·ï¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Âç²ñ¤«¤é¤ÏÎ¾¼ïÌÜ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹ç»»¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ëÊý¼°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4¿Í¾è¤ê¤Î±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ï¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ï¢ÌÁ¤Ï¶¯²½Èñ¤òÍË¾Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¤¥ê¥å¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËèÇ¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¡¦¥¹¥±¥ë¥È¥óÏ¢ÌÁ¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤âÃ´Åö¼Ô¤òÇÉ¸¯¤»¤º¡¢2024Ç¯¤â·çÀÊ¡£
¡¡µÄ²ñ¸å¡¢·èµÄ»ö¹à¤ò´Þ¤à¥á¡¼¥ë¤¬¥É¥¤¥Ä¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢ÌÁ¤Ë³°¹ñ¸ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¸«²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤ªÁÆËö¤Ê¼ºÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¥Ü¥Ö¥¹¥ì¡¼¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¶¥µ»¤Î¤¿¤á¡¢ËýÀÅª¤Ê»ñ¶âÉÔÂ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íý»ö¤È¶¥µ»°Ñ°÷²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÌó10¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï¶Ð¼Ô¤¬¿ô¿Í¤Î¤ß¡£Áª¼ê¤Ë¤Ï¿ô½½Ëü±ß¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¸ÞÎØÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¹Ò¶õ·ôÂå¤ä°ÜÆ°Èñ¤ò¼«Èñ¤ÇÏÅ¤¤¤Ê¤¬¤éÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×Áª¼ê¤Î¶»Ãæ
¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜÏ¢ÌÁ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï1·î13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¡È»ÄÇ°¤ÊÃÎ¤é¤»¤òÆÏ¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡É¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö1·î2Æü¡£ÊÆ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤ÎÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤¬¡¢Îý½¬¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Â¾¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£3Æü¤Ë¤Ï³¤³°±óÀ¬¤·¤Æ¤¤¤¿5Áª¼ê¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡È°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç½éÊâÅª¤Ê¥ß¥¹¤È¤Ï¡£¼¡¸µ¤¬°ã¤¦¡£¤¢¤¤ì¤Æ¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤¤¡×¤È½Å¤¤¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ï¢ÌÁ¤Î¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁÆËö¤¹¤®¤ë¤À¤í¡£¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢ÌÁ¤Ê¤ó¤À¡×¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¢¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤Ç¤â¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£¼Õºá¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¡×¡ÖÏ¢ÌÁ¤âÉû¶È¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤ì¤Ç¤â¹ó¤¤¤±¤É¡×¡Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¿É¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¶¥µ»¤ÎÂ¸Â³¤äÍ½»»¤ÎÌäÂê°ÊÁ°¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤È³Ð¸ç¤À¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤òÊø¤·¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¯¡¢¿®Íê²óÉü¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£