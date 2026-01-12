【葬送のフリーレン】第2期完成披露イベントレポ到着！ サプライズで新キャスト・井上和彦登場
アニメ『葬送のフリーレン』第2期の完成披露イベントレポートが到着！ メインキャストの種崎敦美、市ノ瀬加那、小林千晃に加え、新キャストとして井上和彦がサプライズ登壇した。
☆イベント模様や第2期ビジュアルなどをチェック！（写真9点）＞＞＞
『週刊少年サンデー』（⼩学館）で連載中、⼭⽥鐘⼈（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された”その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上⽣きる魔法使い・フリーレンと、彼⼥が新たに出会う⼈々の旅路が描かれていく。
”魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200 万部を突破︕ますます盛り上がりを⾒せいる。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』（アニメーション制作：マッドハウス）の第2期が、2026年1⽉16⽇より毎週⾦曜よる11時⽇本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送！
第1期も毎週⾦曜の同枠で放送され好評だった本作の第2期が、いよいよ1⽉16⽇から毎週⾦曜夜よりスタートする。
1⽉11⽇（⽇）、フリーレン役・種崎敦美、フェルン役・市ノ瀬加那、シュタルク役・⼩林千晃が登壇した「TV アニメ『葬送のフリーレン』第2期完成披露上映イベント」が開催された。第2期の第1話（#29）、第2話（#30）を世界
最速で全国10の劇場で同時にお披露⽬したほか、各劇場の来場者にはサプライズで、最新PVとオープニングテーマが発表に。
さらに、2期からの新キャラクターで、劇中で ”⼈類最強” と謳われた南の勇者を演じる井上和彦がサプライズでイベントに駆けつけ、会場は⼤喝采に包まれた。
＜TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期完成披露上映イベントオフィシャルレポート＞
1⽉16⽇から⽇本テレビ系全国30局ネット〈フラアニ〉枠にて放送開始を迎えるTV アニメ『葬送のフリーレン』第2期。放送に先駆けて、フリーレン役の種崎敦美、フェルン役の市ノ瀬加那、シュタルク役の⼩林千晃ら ”新パーティー” キャストに加え、本イベントにて発表となった南の勇者役の井上和彦による完成披露上映イベントが1⽉11⽇（⽇）に⾏われた。
第2期の放送を⼼待ちにするファンの温かい拍⼿に迎えられ、種崎、市ノ瀬、⼩林が登壇。
「⼀⾜早く第2期を観に来ていただけるとのことでありがとうございます。⽇本全国⾊々な映画館で沢⼭の⽅が⾒てくださっているとのことで本当に嬉しいです」と会場を温める種崎の挨拶でイベントは幕を開けた。
早速、第2期放送を間近に控えた⼼境を聞かれると「9⽉の1期振り返り上映イベントの際は『まだまだ』と感じていたのですが、もう、すぐじゃん！ 2期も早く観ていただきたいです。本当にすごいです」と⾔葉にできないほど、期待と待ち遠しさを感じていた種崎。
市ノ瀬は「スタッフの皆さんが愛情を込めて作ってくださっているというのが伝わる作品です。映像のクオリティも本当に素晴らしいものになっていますし、早く観てほしい気持ちでいっぱいです」、⼩林は「キャラクターが生き生きしていて ”フリーレンの旅路” が始まったんだなと感じます。僕らがまだ観ていないバトルシーンも是非、期待してほしいなと思います」と三者三様に本作への期待を込めてコメント。
アフレコは、1期はコロナ禍直後による状況から別での収録が多かったが、2期は新パーティーのキャストに加え、勇者パーティーのキャストとも一緒にアフレコに挑んだという。
⼩林は「第1期のアフレコ時は、ヒンメル役の岡本信彦さんをはじめ、勇者パーティーの皆さんと一緒に収録することがほとんどなかったので、とても楽しかったですね」と問いかけると種崎は「（岡本）信彦さんがヒンメルのように『新パーティー、なんか楽しそうだね。フリーレン』って少し嫉妬していて（笑）」と羨ましがられるほどに、新パーティーらしい空気感が出来上がっていたことを嬉しそうに話し、当時の様子を振り返った。
「バトルシーンもそうですし、3人で連携する場面が2期は多くて。第1期の終盤の魔法を使った激しい演出やバトルシーンを思い返すと、2期のはじまりはゆっくりとしたテンポ感でしたね。ただ、それが ”葬送のフリーレンらしい世界観” というか。そんな日常のシーンと緊迫したシーンのギャップやメリハリが見どころです」と⼩林。
続けて「フェルンとシュタルクの1話の ”あの” やり取りが可愛らしくて好きでした」と市ノ瀬、「1話冒頭の ”あの” 始まり方や、アニメーションの細かい部分にも是非注目してほしいです」と種崎が、それぞれ2期の物語のポイントを思い思いに語り合い、旅路の中でさらに一心同体感が増した新パーティー及びキャストの絆が垣間見えた。
さらに、種崎が見どころを話す中でも触れられていたのが、第2期に登場する新キャラクター・南の勇者。そのキャストをこの舞台挨拶で発表することを司会が伝えると大きな歓声が。そしてなんとそこに、南の勇者役・井上和彦がサプライズ登壇！
会場からは驚きの声とより一層の拍手が湧き上がった。種崎・市ノ瀬・小林も「うそ！？ 和彦さん！？」と口を揃えて驚いた様子。
『葬送のフリーレン』に出演するにあたっての感想を聞かれた井上は「『葬送のフリーレン』という作品の名前とクオリティの高さはずっと伺っていた中で出演のお話をいただいて、すごく嬉しかったです。皆さんと一緒に収録をしましたが、現場を見ていて『皆さん、お芝居がすごいな』と感心しました」と振り返ると、壇上の3人は恐縮するばかり。
そして南の勇者のシーンを一足早く観たという種崎は「2話まで拝見しましたが、私は泣いてしまいました」と井上の演技に圧倒されたことを告白した。会場が盛り上がりを見せる中、続いて本邦初公開となる最新PVが上映。そのPVの中でオープニングテーマを＜Mrs. GREEN APPLE＞が担当し、それが彼らの新曲『lulu.』であることが明らかに！
軒並み各音楽チャートを席捲し、今年2026年からを「フェーズ3」と位置づけスタートを切った＜Mrs. GREEN APPLE＞のOPテーマを聴いた感想を聞かれると、感動に包まれた様子を見せた種崎は「壮大さもあり、優しさもあるような、包まれる楽曲で泣きそうになってしまいました」と太鼓判を押した。
＜Mrs. GREEN APPLE＞によるオープニングテーマ『lulu.』は1月12日（月）午前0時に、＜milet＞によるエンディングテーマ『The Story of Us』はTVアニメ初回放送日の1月16日（金）午前0時に配信リリースとなり、それぞれの映像は1月16日（金）のTVアニメ初回放送でお披露目になる。
イベントも終盤になり、キャストからファンへのメッセージが贈られた。
井上は「とても重要な役を任せていただきました。南の勇者がいなければこのお話はできていないような、とても責任あるシーンもありました。是非楽しんで観ていただけたら幸いです」とコメント。
小林は「PVも初めて拝見しましたし、和彦さんが今この場にいらっしゃることも含めて、不思議な気持ちでいっぱいです。アニメ本編でも驚かされることの連続かと思います。今日お越しいただいた皆さんも、このサプライズを経て、第2期の演出も楽しんでいただけたのではないかなと思います。原作ファンの方もアニメで初めて観られる方も、すごく満足できる内容になっていると思います。最後まで楽しんでいただけますと幸いです！」と語った。
市ノ瀬は「ほっこりする日常のやり取りや、綺麗な景色、バトルシーンなど、1秒1秒余すことなく楽しんでいただける素晴らしいクオリティになっていると思います。和彦さんもサプライズで来てくださって本当に嬉しいです」。
種崎は「和彦さんがいらしてから、私もふわふわしています。南の勇者とのシーンを観ながら、和彦さんでないと演じられないキャラクターだなと思いました。それを（この完成披露上映では）大きなスクリーンで観ていただけるんだと思うと本当に嬉しいです。良いものにしようと動いてくださったアニメスタッフの皆様の努力の結晶がついに届けられるんだと。2期も見応えがたっぷりあるので最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントした。
サプライズの連続で会場が熱気で包まれる中、1月16日（金）からの第2期放送に向けた期待感を大いに高めた舞台挨拶。ファンからは盛大な拍手が贈られ、大盛況のうちに幕を閉じた。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」が「立」が正式表記。
（C）⼭⽥鐘⼈・アベツカサ／⼩学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
