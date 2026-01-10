彼氏の本性や人間性を知ってしまうと、結婚は考えられなくなりますよね。夫婦はお互いに尊敬し合うことが大切です。その気持ちがないことに気づいたら、早めに別れたほうがいいかもしれません。今回は、彼氏の人間性を知って婚約破棄した話をご紹介いたします。

人間性を疑う発言

「彼氏と婚約していましたが、一緒に暮らし始めると結婚するのは無理な気がしてきて、婚約破棄しました。以前、共通の知人の結婚式に一緒に行ったのですが、私は料理もおいしくて素敵な式だと思ったんです。でも彼氏は『今日の式場イマイチだったよな』『メシもマズいしサービスも悪いしさ』と批判し始めたため、『そんなこと言うのはよくないよ』と指摘しました。

すると彼氏は『女は料理とか味じゃなくて見た目で判断するもんな』『俺たちのときは高いグレードでやろうぜ』『みっともない式にしたくない』と言い始めたんです。女がどうとか、人の結婚式をバカにしたりとか、この人は上から目線な言い方しかできないんだな、と思ったら気持ちがスーッと冷めていきましたね」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 人間性を疑うような人とは、一緒に生活できませんよね。結婚前に気づけてよかったのかもしれません。

