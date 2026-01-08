「暖房をつけていても寒い…？」1月のおうち時間、着る毛布が手放せない理由
正月気分が抜け、寒さが本格化する1月。暖房をつけていても、家で過ごす時間にじんわりと寒さを感じる人は少なくない。そんな今、羽織るだけで体を包める「着る毛布」が家時間の防寒アイテムとして選ばれている。今回は、今支持されている着る毛布と、その理由を見ていく。
【画像】「これ着て家でゴロゴロしたら完璧」選ばれている“着る毛布”
■Winthome ロング丈 着る毛布 ジッパー付き ルームウェア
ロング丈で、首元から足元までをしっかり覆える着る毛布。前開きのジッパー付きで、羽織りやすく、冷気が入りにくいつくりになっている。
口コミでは「足元まで暖かい」「ソファで過ごす時間にちょうどいい」といった声が多く、家で座って過ごす時間が長い人の防寒アイテムとして選ばれている。
＜この着る毛布が向いている人＞
暖房をつけていても足元の冷えが気になる
ソファやデスクで長時間過ごすことが多い
全身を包めるロング丈タイプを探している
■LIMITED SELECT(リミテッドセレクト) ボアフリース 着る毛布 コーディガン ロング丈
カーディガン感覚で羽織れる、コーディガン型の着る毛布。着る毛布特有のボリューム感が出にくく、部屋着として取り入れやすいデザインだ。
口コミでは「そのまま過ごしても違和感がない」「来客時でも使いやすい」といった声が多く、
暖かさと見た目のバランスを重視する人に選ばれている。
＜この着る毛布が向いている人＞
暖かさは欲しいが、着る毛布感は避けたい
部屋でも見た目を重視したい
軽く羽織れるタイプを探している
■Bauhutte(バウヒュッテ) ゲーミング 着る毛布 ダメ着 4G（2024年モデル）
長時間座ったままでも使いやすい設計の、ゲーミング向け着る毛布。腕や手元を動かしやすく、デスク作業やゲーム中にも邪魔になりにくい。
口コミでは「冬のPC作業が快適になった」「動きやすくて暖かい」といった評価が目立ち、在宅ワークや夜の趣味時間用として支持されている。
＜この着る毛布が向いている人＞
デスクで過ごす時間が長い
ゲームやPC作業中も暖かく過ごしたい
動きやすさを重視したい
■マイクロファイバー 着る毛布 ガウンタイプ 軽量
軽量で、さっと羽織れるガウンタイプの着る毛布。洗濯可能で扱いやすく、家事や立ち座りが多い時間帯にも使いやすい。
口コミでは「軽くて肩がこらない」「家の中を動くときにちょうどいい」といった声が多く、日中用の防寒アイテムとして選ばれている。
＜この着る毛布が向いている人＞
家事や作業で動くことが多い
重たい防寒アイテムが苦手
日中用に気軽に使いたい
■ニッセン レディース 着る毛布 ガウンワンピース
ワンピースのように着られる、女性向けの着る毛布。毛布屋さんが作ったアイテムらしく、肌あたりのやわらかさが特徴だ。
口コミでは「お風呂上がりや寝る前にちょうどいい」「リラックスタイムに使いやすい」といった声が多く、夜のくつろぎ時間用として支持されている。
＜この着る毛布が向いている人＞
リラックスタイム用に使いたい
女性向けデザインを重視したい
肌ざわりの良さを求めている
■【感動着る毛布】 アイリスプラザ(IRIS PLAZA) 着る毛布 着るこたつ マイクロミンク
体を包み込むような着心地で、着るこたつ感覚で使える着る毛布。暖房と併用することで、電気代を意識しながら過ごしたい人にも向いている。
口コミでは「暖房を弱めても寒く感じにくい」「節電対策として取り入れやすい」といった評価があり、冬の家時間を快適にするアイテムとして選ばれている。
＜この着る毛布が向いている人＞
暖房の使いすぎが気になる
節電を意識しながら防寒したい
全身を包むタイプが好き
寒さが本格化する1月は、家での過ごし方を見直したくなる時期。着る毛布を取り入れるだけでも、いつもの家時間が少し快適になる。自分の生活に合った1枚を選んで、無理なく寒さ対策をしていきたい。
