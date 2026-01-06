西武からポスティングシステムで米大リーグ、アストロズに移籍した今井達也投手が５日（日本時間６日）、本拠地のダイキン・パークで入団記者会見に臨んだ。

チームカラーのオレンジのネクタイを着けたシャツの上に、背番号４５のアストロズのユニホームを着た今井には、背番号を選んだ理由について質問があった。

「（西武でつけた）４８番が空いてなかったというのもありますし」とした今井だが、続けて「僕が目標とするというか、こういうピッチャーになりたいな、こういう選手になりたいなっていうのがゲリット・コール投手とザック・ウィーラー投手なので」と２投手の名前を挙げた。

「偶然にも二方とも４５番ということもあったので。そういう選手に肩を並べるぐらいの選手を目指したいという意味で選ばせていただきました」と説明した。

ヤンキースのコールはメジャー通算１５３勝の最速１６４キロ右腕で、アストロズに在籍した１８、１９年にそれぞれ１５勝、２０勝を挙げた。

フィリーズのウィーラーも１６０キロ超の速球を武器に通算１１３勝。昨季も１０勝を挙げるなど、５年連続１桁勝利をマークしている。