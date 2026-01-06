【2026年 勇往邁進する 午年生まれの企業トップたち】ディップ社長CEO 冨田英揮さん
2002年開始のアルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」に加え、24年から隙間時間に働く単発のバイトサービス「スポットバイトル」も始めました。
ただ、事業主都合による直前キャンセルにもかかわらず、休業手当が支払われずに、ワーカーをないがしろにするケースも。そこで当社は25年3月までの、事業主都合によるキャンセルについて、過去に遡って賃金相当額を事業主に代わり、当社負担でワーカーに支給。4月からは利用規約を変更し、事業主負担でワーカーに休業手当を支給することにするなど、スポットワーク業界の健全化に努めています。
また、25年6月にはプロバスケットチーム「さいたまブロンコス」のオーナーとなり、26年３月のワールドベースボールクラシックの東京プールのメインスポンサーにも就任しました。
今後も社員と歩みを一つにし、ユーザーの人生に寄り添ったサービスを提供していきます。
（東京・六本木の本社にて）
