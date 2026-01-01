ラグビーの全国大学選手権は２日に東京・国立競技場で準決勝が行われ、京産大（関西２位）が明治大（関東対抗戦１位）と対戦し、１２度目の挑戦で初の決勝進出を目指す。過去１１度の準決勝は「国立の壁」を破れず全て敗戦。悲願の大学日本一へ、元日本代表ＳＯの広瀬佳司監督が就任後は５大会連続の４強入りとなる。終了間際のラストプレーで大逆転した準々決勝・東海大戦後に同監督は「何とか（国立の）壁を突破したい」と闘志を燃やした。

学生時代、明治大のスター選手として活躍した京産大の元木由記雄ＧＭにとっては母校との対決になる。今季の明治大について、同ＧＭは「対抗戦の後半から安定した力を発揮している。１人、１人のポテンシャルが高いし、セットプレーも安定している。２２メートルラインに入ってから（トライを）取り切る力があるのは特に警戒している」と分析。その上で「（失点は）３０点以内じゃないと勝てないと思う。４トライ以上取られると厳しいので、ベストは３トライ以内に抑えること。僅差の戦いに持ち込むことができれば（勝機が）見えてくる」と語った。

今大会は初戦の慶応大戦から２戦連続で、終了間際にミラクルを起こしての大逆転劇で４強進出。元木ＧＭは「今年は（主将でフランカーの）伊藤がリーダーとして成長してくれて、それが躍進につながっている。特にメンバーに入っていない選手たちの頑張りとサポートがあるからこそ、チームが伸びてきた要因になっています」と語る。

１２度目の準決勝で、歴史の扉を開くことができるか。歴代ＯＢや、メンバー外の選手の思いも背負い、国立の舞台に立つ。

【全国大学ラグビー選手権大会・準決勝 １月２日、国立】

（第１試合）

早大（対抗戦３位）−帝京大（対抗戦４位）

（第２試合）

明大（対抗戦１位）−京産大（関西２位）