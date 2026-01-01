将棋の藤井聡太六冠（２３＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将）がこのほどデイリースポーツなどの取材に応じた。１０月に王座のタイトルを失冠するも、１１月には永世竜王の称号を獲得し、史上最年少で永世三冠となった２５年を総括。デビューから１０年、年男として迎えることになる２６年への思いなども語った。

２５年の盤上を「新しい指し方を少し試みたという一面もあったと思います。成果もある程度ありました」と、手応えを語った一方で「全体としてはうまくいかなかったところも多かった」と反省も口に。八冠復活を目指す２６年に向けては「これまでの伊藤（匠）二冠との対戦の中で、自分にはない強さを感じるところもあったので、そこから私自身も学んでいって、今より実力を高めていくことが、当然必要だと思います」と、ライバルへの思いも語った。

無敗の２９連勝を果たすことになる１６年のデビューから節目の年を迎える。「当時は完璧な将棋を目指したいという気持ちが強かった」と回想し、この１０年間で印象的だった出来事として、１４歳で迎えた加藤一二三九段とのデビュー戦、２０年の初タイトル（棋聖）獲得、２３年の八冠達成、そして２４年の初失冠（叡王）の四つを挙げた。

多くの経験を経て「最近は、完璧というよりは、面白い将棋を指したいと思うようになってきていると思います」と心境の変化を告白。そして「難解な局面に対して、しっかり一つ一つ考えていくというのが将棋の面白さ。全体として作戦や定石もやはり向上していて、そんな中でいかに面白い局面に持ち込むか、問われているようなところもあるのかな、と感じます」。何度も「面白い」という言葉を口にし、理想像へ近づくための思いを明かした。

かつて最も好きな駒を「角」と語っていた藤井六冠は「常に強力な飛車に比べ、使い方が問われる駒。斜めのラインを遮断されると活用できない。そんな制約の中で構想を立てていくのは、面白いところの一つかな、と感じます」と、ここでも「面白い」という言葉を使い、改めてその理由を説明した。「理想は成って『馬』になること」。「午年」の２６年、年男が盤上を華麗に駆け巡る。