¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤Æ°¤¤À¡×¥È¥ë¥³¶¯¹ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÈÆóËç³Í¤ê¡É¤ËËÜ¹ø¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡Ö´ÆÆÄ¤ÏÎ¾Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×
¡¡¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÆóËç³Í¤ê¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTaka Gazete¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¹¶·â¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤òÆ±»þ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥Æ¥Ã¥±´ÆÆÄ¤ÏÎ¾Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¡¢£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë28ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Íº¸¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡¢Á°ÅÄ¤ò°ÜÀÒ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢°ÜÀÒ¶â¤Î¾ò·ï¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï¿äÄê1400Ëü¥æ¡¼¥í¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¹¶·âÅªMF¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Î¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð°ÜÀÒ¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Íº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÃæÂ¼¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï800Ëü¥æ¡¼¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥Æ¥Ã¥±´ÆÆÄ¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢Î¾¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×È¾Ç¯Á°¤È¤Ê¤ëÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥Ð¥«¤²¤¿·ÀÌó¡×¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¢ª£µÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î22ºÐMFÃæ°æÂîÂç¤Ë¸ÅÁãÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¥¯¥ê¡ÖÆüËÜ¤ÎSNS¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö£·»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¹¶·â¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤òÆ±»þ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥Æ¥Ã¥±´ÆÆÄ¤ÏÎ¾Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¡¢£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë28ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Íº¸¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡¢Á°ÅÄ¤ò°ÜÀÒ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢°ÜÀÒ¶â¤Î¾ò·ï¤òÀººº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°ÅÄ¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï¿äÄê1400Ëü¥æ¡¼¥í¤À¡£¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¹¶·âÅªMF¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Î¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤Ð°ÜÀÒ¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Íº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÃæÂ¼¤Ë¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï800Ëü¥æ¡¼¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥Æ¥Ã¥±´ÆÆÄ¤Ë¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´ñ¤·¤¯¤â¡¢Î¾¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï²Æ¤Ë°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤Æ³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×È¾Ç¯Á°¤È¤Ê¤ëÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥Ð¥«¤²¤¿·ÀÌó¡×¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¢ª£µÉô¤Ç¥×¥ì¡¼¤Î22ºÐMFÃæ°æÂîÂç¤Ë¸ÅÁãÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥Á¥¯¥ê¡ÖÆüËÜ¤ÎSNS¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö£·»î¹ç¤·¤«½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×