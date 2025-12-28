デート中、男性がグッタリしてしまう女性の行動８パターン
せっかくデートをしていても、その態度によって男性を疲れさせてしまうと、今後の発展は厳しいものになるでしょう。では、どのような女性が男性にとって疲れるのでしょうか。そこで今回は、デート中に男性がグッタリしてしまう女性の行動をご紹介します。
【１】あまりしゃべらず、こちらから何を話してもリアクションが薄いとき
「自分一人が気を使って話題などを考えるのは、正直、面倒に感じる。」（２０代男性）、「楽しんでいないのかと不安になる。」（１０代男性）など、デートでの会話を相手任せにしすぎると、男性に余計な気を使わせてしまうようです。
【２】テンションの浮き沈みが激しいとき
ペラペラしゃべっていたかと思えば、急に黙ってうなずくだけになるなど、気分の落差の激しい女性に男性は疲れを感じるようです。時には相手のペースに合わせるような気遣いも必要でしょう。
【３】何を聞いても「何でもいい。」しか言わないとき
「デートの度に全部考えなきゃいけないのかと思うと疲れます。」（１０代男性）など、デートプランもあまり相手任せにしすぎると、男性は負担に感じてしまうようです。具体的なプランでなくとも、「中華が食べたい」といった希望は伝えたいところです。
【４】「でも…。」「そうかな？」などと反論してくるとき
「一緒にいてもイヤな気分になるだけ。」（２０代男性）といったように、反論ばかりでは男性もうんざりしてしまうようです。何事も肯定する必要はありませんが、人の話を「そういうものなのか」と、聞き流す余裕がないと男性を疲れさせてしまう恐れがあります。
【５】「あなたもそう思うでしょ？」など、やたら同意を求めてくるとき
「いちいち意見に納得した振りをするのが面倒。」（２０代男性）など、共感ばかり求める女性に男性は疲れを感じるようです。同意を求める場合は、その後、男性の意見にじっくり耳を傾けるなど、バランスよく会話が成り立つようにしましょう。
【６】一方的に自分が知らない分野の話ばかりされたとき
「リアクションに困るし、退屈だから。」（２０代男性）といったように、自分の得意分野について語るのは簡単で楽しいものですが、度がすぎると男性をつまらない気持ちにさせてしまうようです。
【７】悩みごとなど、重たい話ばかりされたとき
ネガティブな発言ばかりでは男性もデートを楽しもうという気分にはなれないでしょう。「信頼して打ち明けてくれることはうれしい。」（１０代男性）という意見もあるので、たまには悩みごとを打ち明けてもいいかもしれません。
【８】コメントするチャンスもないくらい、ずっとしゃべり続けられたとき
「言いたいことが何も言えなくなる。」（２０代男性）、「空気が読めない人なのかと思う。」（３０代男性）など、自分の話ばかりしすぎると、男性のコミュニケーションする意欲をそいでしまうようです。男性に質問するなど、会話を成り立たせる要素を意識することが大切でしょう。
コミュニケーションを成立させるための努力を怠る女性は、男性を疲れさせてしまうことが多いようです。他にも男性を疲れさせてしまうような行動があれば、ぜひ教えてください。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
