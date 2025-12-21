「ゴディバ」の新スタイルショップがすてき！ チョコを自由に組み合わせできる“量り売り”スタイル
「ゴディバ」は、10月31日（金）から、“日常の贅沢”というコンセプトを拡大し、新スタイルの「ゴディバショップ」を、埼玉・コクーンシティと神奈川・横浜ジョイナスに順次オープンした。
【写真】自由に選べる！ 「ジョイフルミックス」のラインナップ
■自分好みの「ショコリキサー」も作れる
今回リニューアルオープンしたのは、「ゴディバ」でよりパーソナライズされた新しいショッピング体験が楽しめる新スタイルのショップ。
「ジョイフルミックス」は、色とりどりのチョコレートや焼き菓子の中から、自由に組み合わせて選べる量り売りスタイルのプログラム。自宅用の袋やギフトボックスに詰め合わせでき、ハート形チョコレート10種類に加え、ミルクベア1種類、フィンガーケーキ風焼菓子のプティガトー4種類が並ぶ。
また、「ゴディバ」の代表的なチョコレートドリンク「ショコリキサー」や「ソフトクリーム」に、好みのソースやトッピングを追加する「カスタマイズ ショコリキサー＆ソフトクリーム」も展開。オーダーは、スマートフォンもしくは店内のオーダー端末から画像を見ながら簡単に注文できる。
さらに、新スタイルショップのオープン記念キャンペーンとしてチョコレートがもらえる「ジョイフルミックス ぴったり150g キャンペーン」が12月18日（木）より実施されるほか、12月22日（月）からはオリジナルのリボンによるクリスマス特別ラッピングサービスも行われる。
