韓国で一番“高い家”ってどこ？財閥グループ会長宅が11年連続ナンバーワン、そのお値段は…

新世界（シンセゲ）グループのイ・ミョンヒ総括会長が所有する漢南洞（ハンナムドン）の自宅が、11年連続で「全国で最も高い家」のタイトルを守った。来年の公示価格は313億ウォン（約33億106万円）を超える見通しだ。

また、23年連続で全国で最も高い土地は、ソウル明洞（ミョンドン）のネイチャーリパブリックの敷地であることがわかった。

12月17日、国土交通部が発表した2026年全国標準住宅・標準地の公示価格によると、過去1年間、公示価格上位の一戸建て住宅10カ所の順位に変動はなかった。10カ所のうち7カ所が龍山区（ヨンサング）の漢南洞（ハンナムドン）や梨泰院洞（イテウォンドン）に位置し、江南区三成洞（サムソンドン）が2カ所、瑞草区方背洞（ソチョグ・パンベドン）が1カ所だった。

今年、全国で公示価格が20億ウォン（約2億1093万円）を超える標準住宅は計916カ所で、このうち96.2％（882カ所）がソウルに集中している。

公示価格上位10位圏の住宅を見ると、イ・ミョンヒ会長所有の一戸建て住宅の来年の公示価格は313億5000万ウォン（約33億634万円）で、今年（297億2000万ウォン＝約31億3443万円）より5.5％（16億3000万ウォン＝約1億7192万円）上昇し、1位の座を維持した。この住宅は延べ床面積2862平方メートル規模で、2016年に標準一戸建て住宅に編入されて以降、11年連続で全国公示価格1位を保っている。

2位は、DLグループのイ・ヘウク会長が所有する江南区三成洞の住宅（延べ床面積2617平方メートル）だった。来年の公示価格は203億ウォン（約21億4111万円）で、今年（192億1000万ウォン＝約20億2614万円）より5.7％（10億9000万ウォン＝約1億1496万円）上昇した。

3位は、三星グループのホアム財団が保有し、龍山区梨泰院洞に位置する三星グループの迎賓館「承志院（スンジウォン）」（延べ床面積610平方メートル）だった。承志院の来年の公示価格は190億ウォン（約20億523万円）で、今年（179億ウォン＝約18億8914万円）より6.1％上昇した。

4位は、アモーレパシフィックのソ・ギョンベ会長が所有する龍山区梨泰院洞所在の一戸建て住宅（延べ床面積1185平方メートル）が183億8000万ウォン（約19億3876万円）となり、今年（174億1000万ウォン＝約18億3644万円）比5.6％上昇して4位となった。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

標準地では、ソウル中区忠武路1街（チュング・チュンムロイルガ）にあるネイチャーリパブリックの敷地（169.3平方メートル）の来年の公示地価が、1平方メートル当たり1億8840万ウォン（約1987万円）で最も高かった。今年（1億8050万ウォン＝約1904万円）より4.4％上昇し、2004年から23年間、全国1位の座を守っている。

新型コロナウイルスのパンデミックの影響で2年連続で下落していた同地の公示地価は、昨年に反転した後、上昇傾向を続けている。

明洞2街（ミョンドンイガ）にあるウリィ銀行敷地（392.4平方メートル）の来年の公示地価は、1平方メートル当たり1億8760万ウォン（約1979万円）で、今年（1億7940万ウォン＝約1892万円）より4.6％高くなり、全国の地価2位を記録した。

今年と同様に、標準地の公示価格1〜8位はすべて忠武路・明洞所在の土地だった。

（記事提供＝時事ジャーナル）