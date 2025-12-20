au・UQ mobile向け5Gスマホ「Xiaomi 14T」にAndroid 16／HyperOS 3へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
|auとUQ mobile向け5Gスマホ「Xiaomi 14T XIG07」がAndroid 16に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」向け5G対応スマートフォン「Xiaomi 14T（型番：XIG07）」（Xiaomi Communications製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年12月16日（火）より提供開始するとお知らせしています。
主な更新内容は以下の通りとなっていますが、Android 16へのOSバージョンアップとともに独自プラットフォームも「HyperOS 3」になっているとのこと。なお、HyperOS 3の詳細については『Hyperos 2025 - Xiaomi Japan』をご覧ください。なお、ビルド番号（ソフトウェアバージョン）は「設定」→「デバイス情報」→「OSバージョン」で確認できます。
＜アップデート内容＞
○Android 16による機能・操作性の向上
・Android 16共通の特長について、詳細は下記よりご確認ください。
OSアップデートとは？
※機種によっては一部機能に対応しない場合やメーカー独自の変更が加えられる場合があります。
○Android 16以外の機能向上や操作性改善
・詳細は下記ページをご確認ください。
Xiaomi HyperOS 3
Xiaomi 14T XIG07はXiaomiが展開する高性能ながらも価格を抑えたフラッグシップスマホ「Xiaomi 14T」シリーズのベースモデル「Xiaomi 14T」のau版およびUQ mobile版として2024年に発売され、上位モデル「Xiaomi 14T Pro」とデザインやディスプレイ、トリプルカメラシステムなどの基本コンセプトは共通ながらもチップセット（SoC）やカメラのセンサーなどの性能が落とされ、その分だけ価格が抑えられて購入しやすくなっています。
SoCはXiaomi 14T ProがMediaTek製「Dimensity 9300+」となっている一方、Xiaomi 14TはMediaTek製「Dimensity 8300-Ultra（型番：MT6897）」を採用し、4nmプロセスで製造されたオクタコアCPU「最大3.35GHz Arm Cortex-A715コア×1＋最大3.20GHz Arm Cortex-A715コア×3＋最大2.2GHz Arm Cortex-A510コア×4）やヘキサコアGPU「1400MHz Arm Mali-G615 MC6」、次世代APUアーキテクチャーであるハードウェアベースの生成AIエンジン「MediaTek NPU 780」を内蔵して高性能かつ電力効率に優れています。
主な仕様は約6.7インチ1.5K（1220×2712ドット）有機ELディスプレイや5000mAhバッテリー、急速充電（最大67W）、Wi-Fi 6E、防水（IP8X）、防塵（IP5X）Bluetooth 5.4、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、赤外線リモコン、X軸リニア振動モーター、USB Type-C端子、ハイレゾ音源、近接センサー、360°周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス、リニアモーター、カラーセンサー、フリッカーセンサー、顔認証、画面内指紋センサーなど。カメラの構成は以下の通り。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS（1／3.44型、1画素0.64μm、4in1）＋広角レンズ（F2.0、画角80.8°）
＜リアカメラ＞
・約5000画素CMOS（ソニー製「IMX906」、1／1.56型、1画素1.0μm、PDAF、4in1）＋広角レンズ（F1.7、焦点距離23mm、、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.76型、1画素0.64μm、PDAF、4in1）＋望遠レンズ（F1.9、焦点距離50mm、光学2倍ズーム、デジタル20倍ズーム）
・約1200万画素CMOS（1／3.06型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、焦点距離15mm、画角120°）
本体色は背面パネルがガラス製のチタングレーおよびチタンブルー、ポリウレタン製によるフェイクレザー仕上げのレモングリーンの3色展開で、サイズおよび質量はチタングレーおよびチタンブルーが約160.5×75.1×7.8mmおよび約195g、レモングリーンが約160.5×75.1×7.95mmおよび約193g。携帯電話ネットワークは5G NR方式のNSAおよびSAをサポートし、対応周波数帯は以下の通り。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポート。その他の詳細な製品情報は『au＆UQ mobile向けLeicaカメラ搭載スマホ「Xiaomi 14T」が12月12日に発売！価格は5万7300円。最大2万2千円割引や返却で2万2千円免除 - S-MAX』をご参照ください。
5G NR: n1, 3, 28, 40, 41, 77, 78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42
3G WCDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時はAndroid 14ベースの独自ユーザーインターフェース「HyperOS」がプリインストールされており、その後、2025年3月よりAndroid 15ベースの「HyperOS 2」が提供されていましたが、今回、最新のAndroid 16ベースのHyperOS 3が配信開始されました。更新は「設定」→「デバイス情報」→画面上部の「Xiaomi HyperOS」をタップして画面の指示に従って操作します。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・OSアップデートはお客さまの責任において実施してください。
・OSアップデートを行うとAndroid 15に戻すことはできません。
・OSアップデートにより、お客さまのauスマートフォンはAndroid 16に更新され、画面操作や機能が変更されます。
・端末の再起動中はメール送受信などすべての機能が操作できません。
・OSアップデートは本体を充電しながら、または本体の電池残量が十分な状態で実施してください。
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。
・本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客さまの端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
Xiaomi 14T 取扱説明書
データお預かりアプリ
・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。（所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。）
・OSアップデート実施後に初めてauメールアプリ（@au.com／@ezweb.ne.jp）を起動した時は、数分から数十分程度データ更新処理を行うため、メールの閲覧、送受信ができません。（所要時間はメールの保存件数や容量により異なります。データ処理完了まで電源を切らないでください。）
・海外利用中はソフトウエア更新の機能を利用できない場合があります。
・Android 15で動作しているアプリケーションのAndroid 16上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OSなどをご確認の上、OSアップデートを実施してください。
・ソフトウエア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、故障紛失サポートセンターまでご連絡ください。
0120-925-919（通話料無料）
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Xiaomi 14T 関連記事一覧 - S-MAX
・Xiaomi 14T OSアップデート情報 | 製品アップデート情報 | au
・Xiaomi 14T OSアップデート情報 | UQ mobile
・Xiaomi 14T - Xiaomi Japan