その手があったか！中身が流れ出ない「ちくわのチーズ磯辺焼き」がお弁当に◎

ちくわと相性のいいチーズ！

ちくわとチーズの相性の良さは言わずもがな。でも、せっかくちくわの中に入れたチーズが、「炒めたり、揚げたりしたら、流れ出してしまった…」なんて経験をしたことがある人も多いのでは？そこで今回は、お悩みを解決するレシピをご紹介。

フィーチャーしたのは、「ちくわのチーズ磯辺焼き」！揚げてあるけれど、中身は流れ出ていません。口に入れるとトローリチーズの食感が味わえて絶品！では、さっそくその驚きのテクをご覧ください。



竹輪の漏れないチーズ磯辺揚げ

簡単だけど斬新なアイディアに賞賛の声が！

まずはちくわの端をカット！チーズを入れたら、ちくわの端でフタをしてから揚げるのがポイントですよ。 「つくれぽ(作りましたフォトレポートのこと)」でも、「本当に漏れないからチーズがトロットロッ」「こんな技があるなんて！チーズ入ると断然おいしいですね」「おからとは思えないおいしさです！すぐできるので何度もリピします」と人気上昇中！







いかがですか？ちくわの端でフタをするという発想！簡単だけど斬新ですね。まさに「その手があったか！」という感じ。チーズが流れ出ないから、お弁当にピッタリ。さっそく作ってみてください。(TEXT:森智子)