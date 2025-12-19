¡ÚCYB00960 THE FINAL ¡Á60th Anniversary¡Á¡Û»²²Ãºî²ÈÂ³Êó¡õ´Æ½¤Ãæ¤Î²èÁüÆþ¼ê¡ª
¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤ÎÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØCYB00960 ¡Á¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 60th Anniversary¡Á¡Ù¡£¤½¤ÎFINAL¤È¤Ê¤ë¡ØCYB00960 THE FINAL ¡Á60th Anniversary¡Á¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡¢µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹ B1F on the corner¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢»²²ÃÍ½Äêºî²È¤ÎÂ³Êó¤È¡¢°ìÉô´Æ½¤Ãæ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼Ì¿¿¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤ÏÌ¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤ÎÂåÉ½ºî¤Î1¤Ä¡£
À¤³¦Ãæ¤ËÀïÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ê¼´ï¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤ëÆæ¤ÎÁÈ¿¥¡Ö¹õ¤¤Í©ÎîÃÄ¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥´¡¼¥¹¥È¡Ë¡×¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢ºÇ¶¯¤ÎÊ¼»Î¡áÊ¼´ï¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¡£Èà¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿8¿Í¤Î¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»ÎÃ£¤È¤È¤â¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¡¢½±¤¤Íè¤ë¹õ¤¤Í©ÎîÃÄ¤Î»ÉµÒ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
¸¶ºî¤Ï1967Ç¯¤Î¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾¯Ç¯»ï¡¦ÀÄÇ¯»ï¡¦¾¯½÷»ï¤ËÃÇÂ³Åª¤ËÏ¢ºÜ¡¦ÆÉ¤ßÀÚ¤ê·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô²ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤ÎÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢»¨²ß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Â·¤¦¡ØCYB00960 ¡Á¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 60th Anniversary¡Á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¡ØCYB00960 THE FINAL ¡Á60th Anniversary¡Á¡Ù¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿·½É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»²²ÃÍ½Äêºî²È¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤È¡¢°ìÉôºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤Î¤ßÆþ¼ê¤·¤¿¤Î¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú»²²ÃÍ½Äêºî²ÈºÇ¿·¾ðÊó¡Û¢¨50²»½ç
¡¦°Õ¼±Â¾³¦·Ï
¡¦UAMOU
¡¦Elfrog¹©Ë¼
¡¦¤ª¤Õ¤È¤óÅ·¹ñ
¡¦²ø´ñÀ¸Êª¿´Íý¸¦µæ½ê
¡¦kabuto
¡¦GYAROMI
¡¦92toys
¡¦K.Kurosawatsu
¡¦¥µ¥¤¥¥Ã¥¯¥à¡¼¥ó
¡¦¤·¤·¤Þ¤ë¤â¤â
¡¦¤·¤â¤â¤¯
¡¦11BANCHI
¡¦CERRITO
¡¦¤»¤ê¤Î¤ê¤«
¡¦¥Ä¥¯¥Í¥ó¥È¡¼¥¤
¡¦ÉÕÁÓµµ
¡¦¥Ç¥ó¥Ü¥¯
¡¦Toy Fields
¡¦¥Ê¥á¥¿¥ó¿¹¼Ò
¡¦¥Î¥é¥º¥ä
¡¦Hanamusic
¡¦B-The-U
¡¦¥Ò¥«¥ê¥È¥¤¥º
¡¦¤Ò¤Ê¤¿¤«¤Û¤ê
¡¦FunkyGeek
¡¦MAIYA
¡¦magodesu
¡¦¥ß¥¸¥ï¡¼¥ë¥É
¡¦YASUYUKI KOBAYASHI
¡¦¥æ¡¼¥¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼
¤Þ¤À¤Þ¤Àºî²È¤ÏÄÉ²ÃÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í
