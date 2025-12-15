青森県東方沖を震源とした地震は１５日で発生から１週間となった。

最大震度６強を観測した青森県八戸市などでは、住民が避難生活を余儀なくされ、通学や仕事にも影響が続き「早く平穏な日常を取り戻したい」との声が聞かれる。

高さが７０メートルほどある鉄塔に損傷が見つかった八戸市の「ＮＴＴ青森八戸ビル」周辺では４８世帯に避難指示が出され、市内のホテルに身を寄せる会社員男性（４９）は「鉄塔が家に倒れてきたらと思うと怖い。ストレスからか熟睡できない」と話した。

復旧の見通しが立っていないＪＲ八戸線を通学に使っている青森県南部町の八戸東高３年の女子生徒（１７）はこの日、仕事を休んだ母親の車で登校し、「バス通学はお金がかかるし、慣れていないので心配。大学受験があるのにちゃんと勉強できるのか」と不安を口にした。

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、ホッキ貝漁を中止している青森県おいらせ町の男性（５４）は、「日銭を稼がないと生活が困窮してくる」と嘆いた。

岩手県の大船渡市漁協は１２日に津波注意報が出たことを受け、最盛期のアワビ漁を１６日まで取りやめることにしている。漁協の志田千安総務課長（５７）は「精神的な緊張が解けない。早く日常に戻ってほしい」と語った。