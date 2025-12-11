フジテレビ系音楽特番「２０２５ ＦＮＳ歌謡祭 第２夜」が１０日に放送され、ロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」の名曲「ＨＯＮＥＹ」をカバーしたイケメン歌手にネットは驚きに包まれた。

カバーステージに登場したのは、韓国のボーイグループ「ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」のＴＡＥＨＹＵＮ（テヒョン）。甘い歌声で、ワイルドな楽曲「ＨＯＮＥＹ」を熱唱。そのギャップにネットは騒然となり、Ｘ（旧ツイッター）では「ＨＯＮＥＹ」がトレンド入りする騒ぎとなった。

ネット上では「テヒョンって子のカバー凄（すご）すぎた！」「音程１個も外さずさすがすぎ」「本当に楽しみにしていたけど、それ以上のクオリティでした」「お世辞抜きで完璧な歌唱だった！」と絶賛。「癖のない爽（さわ）やかな歌声」「ＨＹＤＥさんへのリスペクト感じられていつもと歌い方変えててめちゃくちゃカッコ良かった」「テヒョンが『ＨＯＮＥＹ』担当で大正解でしたね。ビジュアルとワイルドさのバランスが絶妙すぎるイケメン…」「テヒョンのＨｏｎｅｙのカバーどんな感じか楽しみだったけど、すごく原曲に忠実で上手すぎて予想以上だった！」「テヒョンのＨＯＮＥＹ なんか歌い始めＨＹＤＥさんに似てる気がした。かっこよくて上手だった」といった声も寄せられた。

またルックスにもほれぼれ。「顔も国宝級」「超絶イケメンなテヒョン君」と注目された。