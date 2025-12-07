100均で買って常備してます！ありそうでなかった個包装！いざって時に役立つ便利グッズ

今回は、常にストックしている ダイソー のおすすめ 便利 グッズをご紹介！ありそうでなかった個包装になったビニール 手袋 で、たくさん入っているのでコスパ抜群なんですよ。お料理にお 掃除 ペット のお 散歩 といった日常使いはもちろん、災害などのいざって時にも役立つアイテムです。携帯もしやすいのでぜひチェックして♪

商品情報

商品名：備蓄用個包装手袋（30セット）

価格：￥110（税込）

個包装袋サイズ（約）：6.5cm×6.5cm

内容量：30セット

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480680996

今回は、筆者がダイソーに行く度に買って常備している便利グッズをご紹介します！商品名は『備蓄用個包装手袋（30セット）』。ありそうでなかった個包装になったビニール手袋で、お値段は￥110（税込）。30セットも入っているのでコスパ抜群なんです♪

個包装袋の大きさは約6.5cm×6.5cm。手のひらサイズでとってもコンパクトです。キッチンやトイレなど家中に置いても邪魔にならないですし、ペットの散歩などでポーチに入れて持ち歩いてもかさばらないのが魅力。災害用のリュックに入れておけば、いざって時にも役立つので重宝しています。

手袋は一応サイズフリーとのこと。大きさは全長約24.8cm、手のひら周りが約32cm、中指の長さが約8cmです。エンボス加工が施されているので、スッと手が入るのが地味に嬉しいポイント。食品衛生法適合品だそうで、プチプラなのにダイソーさんのこだわりを感じます…！

薄目のビニール手袋ですが、お掃除やお料理などで軽く使う分には十分。量も入っているので、気軽に使い捨てられるのが推しポイントです。

お掃除に、お料理に、ペットのお世話に、手が洗えない状況などの災害時に。様々な場面で活躍するので、買って損はないアイテムです♪

今回はダイソーの『備蓄用個包装手袋（30セット）』をご紹介しました。

1セットずつ個包装になっている便利グッズ。携帯にも便利なアイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。