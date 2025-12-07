チャンネル登録者数約57万人を誇る大食い系双子姉妹ユーチューバー、はらぺこツインズの姉、小野かこが7日までに自身のインスタグラムを更新。姉妹で長年うつ病を患っていることを改めて明かした。

姉のかこと妹の小野あこは5日にはらぺこツインズのYouTubeを「【ご報告】長年患っているうつ病についてお話しします。【はらぺこツインズ】」というタイトルで更新していた。かこは6日に更新した自身のインスタグラムでも「動画でもお話しさせていただきましたが私たちはうつ病を長年患っております」と書き出した。

そして「もう10年以上が経つ中で、あの時ああしていれば…こうしていれば…と考えますが、ここでもマイナス思考が働いて結局うつ病になっていたのだろうなと思ってしまう毎日です。決してうつ病が悪いわけではありません。ただちょっと生きづらいなと私は感じます。朝が来るのが怖いし夜眠るのも怖いです。人目も気になるし毎日不安に襲われます。いつ動けるかわからない自分をコントロールするのが難しい為何の予約も出来ません。そんな日々です」と続けた。

また、かこは「診断された時は重度のうつ病で既に手遅れでした。2年間引きこもり主治医と母としか話さない日々が続き、布団の中から天井を見上げる毎日でした。出口のないトンネルの中ってこういうことなのかと思いながら毎日を過ごしていました。光がないんです。その2年間は本当にしんどくてよく生きていたなと自分でも不思議なくらいです。先生と母に感謝でいっぱいです」と記し「今は服薬治療とカウンセリング治療をしています。私は解離性健忘症も発症してしまい、強いストレスを感じると発作が起きるのですが、その発作が起きたことを忘れてしまいます。（これは本当にあこに申し訳ないです…）なので今は極力ストレスがかからない状況を作ることを心がけています。症状には波があるので良い時と悪い時とそれぞれあります。ただ、動画を撮影している時は調子が良い時で、自分たちが食べたい料理や作ってみたかった料理を作って美味しく食べているのでそこは今まで通り楽しんでいただけたらなと思います」と述べた。

さらに今後については「これからも変わらずあこと2人で動画撮影編集をしていくわけですが、亀のような更新頻度の遅さ、時差バグの動画、こんなに訳のわからない双子大食いコンテンツを愛してくださる皆さんに感謝でいっぱいです 本当にありがとうございます」とした。

はらぺこツインズは姉が小野かこ、妹が小野あこ、の一卵性双生児姉妹。10月「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と活動の一時休止を発表していた。先月9日に退院を報告した。