大ヒット作が佳境

大ヒット作となった日本テレビの考察ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）の次回は第9回。佳境に入る。本稿は11月22日付で主犯はターボーこと米国アプリ制作会社社長・小山隆弘（森本慎太郎）と推理した。その後、新しい材料が出てきたが、やはり主犯はターボーしか考えられない。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真】「この人怪しい」「悪い顔だ〜」…“真犯人”は誰？ 盛り上がる考察合戦

ターボーの言動は物語の序盤から不審だった。

米国で暮らすターボーが、母校・鷹里小学校の同窓会やひんちゃんこと薬剤師・武田敏生（水川かたまり）の転落死などについて知ったのは、カンタローこと桜井幹太（工藤阿須加）が教えてくれたから。本人はそう明言した。第2回のことである。

「カンタローから連絡があって」（ターボー）。これを聞いたのはキングこと塗装業の高木将（間宮祥太朗）である。そのとき、カンタローは入院していた。店主を務める居酒屋でボヤが発生し、火傷を負い、意識不明となったからだ。

間宮祥太朗

第3回、意識の戻ったカンタローはキングに対し、ターボーと小学校卒業から22年ぶりに接触した経緯を明かした。「ひんちゃんが亡くなって、すぐターボーから電話があって」（カンタロー）。

キングの表情が硬くなった。2人の言っていることが逆だ。「ターボーはカンタローから連絡が来たって…」（キング）。カンタローは答えず、なぜか無言だった。

ターボーとカンタローがともにウソを吐いているからだろう。ウソを吐くと、話の辻褄が合わなくなりやすい。本当は2人が同窓会前から連絡を取り合っていたと見る。

同窓会のあと、カンタローが店主の居酒屋で開かれた2次会にひんちゃんは参加した。キングが半年前から通うレトロスナック「イマクニ」での3次会にも来た。メンバーはキングとひんちゃん、カンタローの3人だった。

その後、ひんちゃんはカンタローと一緒に帰った。一番殺しやすいのはカンタローである。ひんちゃんの住所を知らなくても犯行は可能。後を付ければいい。

ひんちゃん殺しの実行犯はターボーの指示を受けたカンタローである。事業資金の提供などをエサに釣られたのではないか。足音から判断すると、ひんちゃん殺しの実行犯はカンタローのみ。複数と1人の足音には歴然と差がある。

カンタローとキングの話に戻りたい。第3回、カンタローはターボーと自分のどちらから連絡したのかの答えを有耶無耶にしたあと、妙なことを口にした。キングとターボーが小学校時代から絶交したままであることに触れ、「何してんだよ、早く仲直りして来いよ」と促した。

仲直りなら慌てることはない。そもそもターボーは第2回にキングの塗装会社にふらりと訪れ、親しく会話をしている。それでもカンタローはキングに対し、ターボーと会うことを急がせた。おかしい。

この日はターボーの会社の新規事業発表会があり、本人の頭上に板ガラスが落ちてきた。キングが直前に気づき、間一髪で助けた。全てはターボーの策略だ。共犯者がキングに紙の塊をぶつけ、板ガラス落下に気付かせる細工も施した。

キングが会場に来ないと、ターボーは助けてもらえず、困ってしまったのだ。下手をすると死んでしまった。だからカンタローに「早く仲直りして来いよ」と言わせた。

ターボーは保険も掛けていた。どの子こと週刊アポロのスター記者・猿橋園子（新木優子）が、自分の危険を予感するよう仕掛けを施した。実際、どの子は次に危ないのはターボーと読み、キングに連絡している。

ターボーによる仕掛けとは、仲良しグループ6人の名前の入った替え歌「森のくまさん」である。さらに将来の夢をテーマにした22年前の絵だ。

仲間は歌に登場する順番通りに殺された。殺され方も絵と関連していた。歌の順番では次がターボー。またターボーは宇宙飛行士の絵を描いており、新規事業には宇宙のVRが絡んでいた。どの子でなくても次のターゲットはターボーと分かる。

歌と絵の理由

替え歌と絵は不思議でならなかった。同級生6人を殺したいのなら、殺害しやすい人物から殺せばいい。仮に犯人がターボーでなく、同級生以外であろうが、そうする。わざわざ犯人側から制約を設けない。犯行が失敗する基になりかねないのだから。

絵もそう。ひんちゃんの場合、空を飛ぶ自分を絵にしたのでマンション上部から突き落とされた。実行犯にとってリスキーな殺し方だった。

まずマンション内に潜り込むから、人目に付きやすい。また、ひんちゃんの力が想像以上に強かったら、犯人側が突き落とされてしまう。

それでも犯人が歌に拘った第1の理由はターゲットの警戒心を緩ませるため。殺人が順番通りに進むと思い込ませられたら、犯人には有利になる。相手に警戒されたら、順番を変え、油断させて殺せばいい。自分の順番の際にはやらせを仕込みやすい。

歌は小6のときにターボーがつくったもので、わざわざキングらに思い出させた。第2回だった。自作の歌を犯行に利用したのである。

ターボーが絵にも拘っているのは、犯行動機が小6のときの恨みにあると思い込ませるためである。本当の動機は違うと見る。小6のとき以外の恨みか、金か。第3回で分かったが、ターボーは事業資金に困っている。

米国では書類上の手続きは煩雑なものの、他人を生命保険に加入させることが可能。保険申込書には契約者と被保険者の両方がサインする必要があるが、偽造すればいい。

第3回でどの子が「目的のためには手段を選ばず」と、評したターボーなら、何だってやるはず。さらにカンタローが焼き殺されたあとの第4回、どの子は犯人像について「手段を選ばない」と語っている。

この物語でこんな言われ方をされている人物はターボーだけなのだ。本人はまだ自覚していないが、どの子は犯人に辿り着いているのである。

第6回で死んだ元担任で校長だった大谷典代（赤間麻里子）はなぜ殺されたのか。大谷は絵などの入った卒業記念のタイムカプセルを掘り起こした犯行加担者。第5回にターボーに対し「もう、やめませんか」と言い、弱気になっていたから殺害された。警察に通報されかねなかった。

なぜ大谷が犯行加担者になったのかというと、どの子のいじめに対し、素知らぬ顔をしていたから。それをネタにターボーから脅された。大谷は同じ第5回、ターボーとの電話で「自分にウソを吐いて見て見ぬ振りをしてきました」と懺悔している。

いじめの民事上の時効は20年。どの子のいじめは22年前。時効が成立している。だが、大谷がいじめを見過ごした事実は消えない。いじめが露見したら、大谷の指導力欠落が問題化する。「なぜ校長にしたのか」と責任論にもなりかねない。定年を控えた大谷の名誉や退職金に関わる可能性が大きい。

大谷はおそらくシングルマザーだ。校長室にある家族写真には自分と娘、孫娘が写っていた。第7回の本人の葬儀も家族席はこの2人だけ。孫娘が号泣していた。大谷は自分が一家の大黒柱にならなくてはならないという意識が強かったのではないか。その分、教師としては保身に走ってしまった。

「7人目」の役割とは

第7回。ちょんまげこと羽立太輔（森優作）が刺された。これまでの事件と大きく違った。過去の事件は犯人側から被害者に近づいたが、今度は、犯人が成りすました「博士」が、ちょんまげを会社跡地に呼び出した。小6のときの校外学習の場である。

合流場所の伝達方法も特殊だった。博士、ちょんまげのメッセージは「鷹里小の森」という掲示伴に書き込まれた。掲示伴は誰でも見られる。最初の接触なら分かるが、どうして途中から秘匿性の高い伝達手段に変えなかったのか。

ターボーもちょんまげも仲間に会社跡地に来て欲しかったからだ。掲示板が仲間に見つかるのは時間の問題だった。見つからなかったら、ターボーが何食わぬ顔をして発見すればいい。

ターボーは自分が用意した人間がちょんまげを殺し、仲間がそれを見ていたら、容疑から遠ざかる。第3者を装える。一方、ちょんまげはターボーを疑っていたフシがあるので、守ってもらうため、ほかの仲間に会社跡地に来てほしかった。

ちょんまげがターボーを疑っていたのは、第4回からいたターボーの会社を、第6回で離れてしまったことで分かる。ちょんまげは東京工業大中退の腕利きハッカーだ。ターボーの会社の財務内容などを調べたのだろう。

ちょんまげは第3回、ターボーに板ガラスが落ちてきた際の映像も持っていた。防犯カメラ映像を入手したようだ。

第7回。ちょんまげが会社跡地に行く前に消えたのはターボーの想定外だったはず。ターボーがちょんまげを探したのは彼の保護のためでなく、自分に不利な行動をさせないため、会社跡地で確実に殺すためである。ターボーは2人の人物を用意していた。

「仲間は6人ではなく、7人いた」。そんな空気が第7回から高まっている。中心にいるのはターボーだ。それはおそらく事実だが、やはりターボーが容疑から遠のくことが目的だろう。犯行とは直接関係ないと見る。

当初、どの子が疑われたのもターボーが殺しのターゲットをいじめていた側の6人に絞ったから。ほかの人間に罪をなすりつけようとするのがターボーの特徴だ。

カンタローを殺したのもターボー。この犯行はターボーと面識がないと無理だ。騒がれてしまう。ましてターボーは車椅子で病室から犯行現場に運ばれている。

ターボーの頭上に板ガラスが落ちてきた際、キングに紙の塊をぶつけ、危機に気づかせたのは東雲晴香（深川麻衣）だろう。どの子と同期でやはり34歳である。

第6回、ある謎が浮上した。どの子がスター記者になったのは、ガラス窓に映ったどの子の美しい顔が掲載されたからだが、テレビ番組のコメンテーターは「掲載前にチェックするもの」と指摘した。

確かにそうだ。余計な画像は消す。そのまま載ってしまったのは東雲の悪意ではないか。

これによって、どの子は真っ当な記者活動がやりにくくなる。東雲と差が付いた。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部