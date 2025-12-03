あのちゃん「全員ブチのめしてやる」“緊張しない極意”を伝授：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
12月2日（火）の放送は、シンガーソングライターのMega Shinnosukeが登場。あのちゃんが"お友達面接"を実施！
【動画】あのちゃん「全員ブチのめしてやる」“緊張しない極意”をMega Shinnosukeに伝授
福岡県出身、25歳のシンガーソングライター・映像クリエイター。高校2年生から作曲を始め、わずか2年で私立恵比寿中学に楽曲提供。その後も菅田将暉やKing & Princeなど名だたるアーティストの楽曲を制作。2024年にリリースした「愛とU」はSNS総再生回数13億回を突破するなど、今大注目のアーティストだ。
「Mega Shinnosuke」というインパクトのある名前は、なんと芸名ではなく本名。
証拠となるパスポートの写真はXで10万以上のいいねを獲得して話題に。ちなみにかつてのあだ名は「メガマック」だったそう。
緊張しやすいタイプで、あのちゃんにギターの弾き語りを披露しようとするも、ガチガチの様子。あのちゃんじゃ「最近より思うのは、『全員ブチのめしてやろう』みたいな。思ってもいないけど、攻撃的にあえてすることで、緊張とかじゃなくなる領域に入る」とアドバイスを。
MEGAは素直に「全員ブチのめします」と宣言し、弾き語りを披露した。
上京して5年になるが、芸能界の友達がなかなかできないというMega。あのちゃんと仲良くなれるのか検証するために、"お友達面接"を行うことに。Megaが持参した履歴書を見ながら、あのちゃんが気になる点を質問していく。
履歴書の趣味・特技の欄には「なぞかけ・口トランペット」と記載。
即興なぞかけを振られると、「ロボット」というお題を「台所」と解き、「どちらもコショウ（故障・胡椒）があるでしょう」。「カーテン」というお題には「友達面接」と解き、「どちらもシャコウセイ（遮光性・社交性）が問われる」と答えた。
その頭の回転の速さとクオリティの高さにササキ（声：霜降り明星・粗品）も驚くが、「あのちゃん」というお題には、「えー…」と長考。
そして考え抜いた末、「ちょっとあんまり出ない…」と答え、スタジオは爆笑！ あのちゃんは「“あのちゃん”で出ないならダメだ」と判断し、面接失敗!?
この他、もう一つの特技"口トランペット"や、言語化できないイライラを単語化する「もやもやワーディング」、「ごはん食べヨ」のスタジオ披露も「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
