³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡¢Ç¯Æâ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¡¡TOKIOÂ¦¤«¤é¿½¤·Æþ¤ì
STARTO ENTERTAINMENT¤Ï30Æü¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÎëÌÚ¹îÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó¹¹¿·¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTOKIOÂ¦¤«¤é¹¹¿·¤·¤Ê¤¤»Ý¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤Ï¡¢20Ç¯7·î¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£21Ç¯4·î¤«¤é¾ëÅç¡¢¹ñÊ¬¡¢¾¾²¬¤¬½êÂ°¤È¤Ê¤êËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£23Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Ç¾ëÅç¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¡Ê19Ç¯»àµî¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±»öÌ³½ê¤¬SMILE¡ÝUP¡¥¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±Ç¯»Ò²ñ¼Ò´Ø·¸¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¡£SMILE¡ÝUP¡¥¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¿·¤¿¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀSTARTO ENTERTAINMENT¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤«¤é¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë3¿Í¤ÏSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£