明石家さんま、恒例『明石家サンタ』放送見送り“諸事情”に言及…「今の世の中はね」
お笑い芸人・明石家さんまが、29日放送のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』（毎週土曜 後10：00）に出演し、今年の『明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー』放送見送りについて語った。
【写真】フジ、今年のクリスマスイブは『さんまの向上委員会』生放送へ
クリスマス恒例の深夜番組『明石家サンタ』は、視聴者が生電話でさんまに「不幸話」を語り、合格すれば、豪華プレゼントがもらえる。
さんまは「フジテレビさんの諸事情でできない」とし、枠は残し『さんまのお笑い向上委員会』を放送すると説明。「来年どうなるかもわからない状態」だとした。
「ニュースになったり、まわりからいろいろ言われるとは、これほどだとは夢にも思っていなかった」という。「しゃあないかで終わるかと思ったら、寂しい、やってくださいよ」と声が寄せられていると明かした。
「来年戻すのか、戻さないのか。不幸な話を聞くって、それをフジテレビでやるって、見るほうが『えっ？』てなるんじゃないかという危機感と、やったらやったでフジテレビさんが叩かれたりする状態、今の世の中はね」とも言及した。
