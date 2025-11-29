フェイス model「SR2007X−5A」（各1万4000円）　※価格は税込み＆グレーはオンラインストア限定

　メガネブランド「OWNDAYS（オンデーズ）」は、12月4日（木）から、サンリオキャラクターの“ハローキティ”と初コラボレーションした「OWNDAYS × Hello Kitty」を、全国の店舗などで発売。また、11月27日（木）より、公式オンラインストアで先行予約を開始した。

【写真】限定グッズもかわいい！　ハローキティの「マスコットクリーナー」など商品詳細

■個性豊かなアイウェアが登場

　今回発売される「OWNDAYS × Hello Kitty」は、ハローキティの“キュン”とするポイントが詰まったアイウェア全8種類と限定グッズ全2種類。

　「フェイス model」は、ハローキティのフェイスをイメージした、愛らしいウェリントン型フレーム。フロントから透けるリボンや耳、両端におひげの凸凹といったさまざまなモチーフが施されており、かけるだけでハローキティのようなかわいさをまとえる特別なデザインとなっている。

　また、親子でおそろいが楽しめる「リボン model」や、オンラインストア限定の「Y2K model」などが展開されるほか、12月18日（木）からはラウンド型2wayフレームの「おでかけ model」が登場。いずれも、キルティング調のハードケースとリボン型のメガネ拭きがセットで付いてくる。

　さらに限定グッズとして、メガネを着用したハローキティをデザインした「ハローキティのマスコットクリーナー」や、メガネを優しく包み込む「おでかけキルティングソフトケース」も用意。加えて、オンラインストアで対象商品を購入した人には、限定ノベルティ「オリジナルステッカー＆レター型カードケース」がプレゼントされる。