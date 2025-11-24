テレビ朝日系で５０年にわたって放送されてきた「スーパー戦隊シリーズ」に代わり、来年から新たな特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」がスタートすることが２３日、分かった。シリーズ第１弾は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（日曜、前９・３０）に決定した。

「−インフィニティ」は１９８２年から放送され、地球を狙う宇宙犯罪組織と戦うヒーローを描き、海外ファンも多い人気作「宇宙刑事ギャバン」の後継作。だが、中身は「まったく別モノ」だという。

放送当時、鮮烈な印象を残したメタリックスーツのヒーロービジュアルや、宇宙を舞台にしたＳＦ要素など、革新性を受け継ぎつつ、最新の映像技術や演出手法を駆使。かつては夢物語だった宇宙探査やＡＩなどが今や現実のものとなり、リアルなストーリー性と描写で「新しいギャバン」を作り上げる。

「ＰＲＯＪＥＣＴ Ｒ．Ｅ．Ｄ．」は、「超次元英雄譚」の英訳「Ｒｅｃｏｒｄｓ ｏｆ Ｅｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙ Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ」の頭文字を取ってつけられた。文字通り“赤いヒーロー”が活躍するといい、公開されたビジュアルでも、主人公のギャバン・インフィニティの美しく輝くメタリックレッドのコンバットスーツが印象的だ。今後放送されるシリーズ作品は、それぞれが互いにクロスオーバーし、世界観が広がっていくという。

◆宇宙刑事ギャバン １９８２年から８３年にかけてテレビ朝日系で放送された、東映制作の特撮テレビドラマ。「シャリバン」「シャイダー」と続く宇宙刑事シリーズの第１弾。地球征服を狙う宇宙犯罪組織・マクーのたくらみを阻止するため、銀河連邦警察が地球に派遣した一条寺烈（大葉健二）が銀色のメタルと黒いブラックシールドコーティングで構成されているコンバットスーツを装着して戦う。２０１２年には劇場版「宇宙刑事ギャバン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」も公開された。