¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û±¿¤¬°¤¤¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö2¤Ä¤ÎNG½¬´·¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤«¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×±¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È»×¹Í¤ÎÊÊ¡É¤¬´í¸±
Ã¯¤Ë¤Ç¤â¡¢Çº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤È¤¯¤Ë¿²¤ëÁ°¡¢¤Õ¤È·ù¤Ê½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤Ç¹¬¤»¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢Îß·×33ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸¶ÅÀ¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 1ÉÃ¤ÇÉÔ°Â¤¬¿á¤Èô¤Ö¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤¹¡£¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡½¡½¿¼¤¤¶ì¤·¤ß¤ò·Ð¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¡£¿´¤¬ÄÀ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¡£ÆÉ¤á¤Ð¥¹¥Ã¤Èµ¤Ê¬¤¬À²¤ì¡¢º£Æü°ìÆü¤ò¾¯¤·¥é¥¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
±¿¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ï¡Ö¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹
º£Æü¤Ï¡Ö±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ä±¿Àª¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤·°ã¤¦»ëÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ÆÂÐ½èË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«
¤Þ¤º¡¢¡Ö±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤òÄêµÁ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¹Í¤¨¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¼êË¡¤Ë¡ÖÇ§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤ÏÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¹Í¤¨Êý¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎÀ³ÊÅª¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡×¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö±¿¤¬°¤¤¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡×¤ò½¤Àµ¤·¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢±¿¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡
Â¾ÀÕ»×¹Í
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¹Í¤¨Êý¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡ÖÂ¾ÀÕÅª¡×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£²¿¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë»×¹Í¤ÎÊÊ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤À¡×¡Ö¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î´Ä¶¤äÂ¾¿Í¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¸¶°ø¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀº¿ÀÊ¬ÀÏÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡ÖËÉ±Òµ¡À©¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£¤Ä¤é¤¤¸½¼Â¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÇ§¤á¤ë¤È¿´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿Í¤ÏÊª»ö¤ò°ã¤Ã¤¿·Á¤ÇÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤Æ¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ÈÂ¾¿Í¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢Â¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤Ï¤½¤³¤Ç»×¹Í¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤â¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤»¤ó¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ï¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤»¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê±¿¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤¬¤¦¤Þ¤¯¹çÃ×¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Êª»ö¤Ï¹¥Å¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Â¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤Ï¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Ê¥À¤ÎÀº¿À²Ê°å¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤ÈÂ¾¿Í¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÌ¤Íè¤À¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¢
¼«ÀÕ»×¹Í
±¿¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«ÀÕÅª¡×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¿Í¤¬¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´¶¾ðÅª¤Ë·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦
²¿¤«°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿»þ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤Ò¤É¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤ê¡¢¤½¤³¤Ç»×¹Í¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÌäÂê¤Î½êºß¤¬Â¾¿Í¤«¼«Ê¬¤«¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬°ã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢Â¾ÀÕÅª¤Ê¿Í¤ÈËÜ¼Á¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¡Ö°¤¤¤Î¤ÏÃ¯¤«¡Ê²¿¤«¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÈÈ¿ÍÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¡¢´¶¾ðÅª¤Ë·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Êª»ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤ê²þÁ±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬°¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤â¡¢Ç§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï±¿¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
