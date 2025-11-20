前田公輝＆村重杏奈、弁護士＆パラリーガル役の“キメキメSHOT”に「最高過ぎるコンビ」「二人とも可愛い」

11月19日、中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おいしい離婚届けます』の公式Instagramが更新。前田公輝と村重杏奈のオフショットが公開さた。

【写真】「最高過ぎるコンビ」と反響のお茶目2SHOT

同アカウントは、第8話の告知をしつつ、「お待たせいたしました！ 音喜多法律事務所コンビのキメキメショット」とコメント。

同時に、クールな表情を見せた離婚弁護士・音喜多初役の前田に、パラリーガル・青野梓役の村重が、電話の受話器を耳に当てているお茶目な2SHOTを掲載した。

この投稿に対し、コメント欄には、「かっこよすぎて倒れそう」「青野さんは笑かしにいってる…？」「キメキメショット最高」「ここで働かせてください！」「最高過ぎるコンビ」「二人とも可愛い」などの反響が寄せられている。

現在放送中の『おいしい離婚届けます』は、離婚案件で高額慰謝料を勝ち取るスゴ腕弁護士・音喜多初（前田）と、そのパートナーで探偵の伊勢谷海（水沢林太郎）が高難度の“愛のトラブル”に立ち向かう、法では結ばれない二人が問いかけるヒューマンリーガルドラマとなっている。