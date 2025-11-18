¡ÖC¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÈ´¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤Þ¤Ç¡¡¥í¥Ê¥¦¥ÉÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤Ë9È¯Âç¾¡¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï
15Æü¤Ë2026¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¤½£Í½Áª¤ÎºÇ½ªÀá¤Ç¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢9-1¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¡£¤³¤ì¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏÁ°Àá¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÁê¼êDF¥À¥é¡¦¥ª¥·¥§¥¤¤ËÉªÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÈ¯Âà¾ì¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤¬³Ê²¼¤Î¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥í¥Ê¥¦¥ÉÈ´¤¤Ç9¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¤¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤Ïº£²ó¤Î²¤½£Í½Áª¤Ç¤â5¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎUEFA¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½à¡¹·è¾¡2nd¥ì¥°¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Àï¡¢½à·è¾¡¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¡¢·è¾¡¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·ºò²Æ¤ÎEURO2024¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤PK¼ºÇÔ¤ò´Þ¤áÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°²ó¤Î2022WÇÕ¤Ç¤ÏÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç²ñÅÓÃæ¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤òÁ°Àþ¤ËÃÖ¤¯¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ï¥í¥Ê¥¦¥ÉÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤Ï°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿¿¼Â¤ò·ù¤¦¤¬¡¢ÈàÈ´¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤À¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤À¡×¡¢¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢Àï¤Ç¤ÏÃæÈ×¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤·¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆºÇÁ°Àþ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤â1¥´¡¼¥ëÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áê¼ê¤¬³Ê²¼¤Î¥¢¥ë¥á¥Ë¥¢¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïº£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤Ç¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£