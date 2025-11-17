KANIの薄枠プレミアムCPLフィルターに62mm径が追加
ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの円偏光フィルター「Premium LR MC CPL 0# Ultra Slim」に62mm径を追加し、11月11日（火）に発売した。
厚さが「Premium LR MC CPL 0# Natural」よりも0.5mm薄い4mmのCPLフィルター。広角レンズで使用してもケラレを抑えられるとしている。
低反射、帯電防止、撥水・撥油、防汚コーティングも施されている。
発売済みの「Premium LR MC CPL 0# Ultra Slim」は49/52/55/58/67/72/77/82mm。Premium LR MC CPL 0# 49mm Ultra Slim：6,680円 Premium LR MC CPL 0# 52mm Ultra Slim：6,980円 Premium LR MC CPL 0# 55mm Ultra Slim：7,280円 Premium LR MC CPL 0# 58mm Ultra Slim：7,580円 Premium LR MC CPL 0# 62mm Ultra Slim：7,980円（新発売） Premium LR MC CPL 0# 67mm Ultra Slim：8,380円 Premium LR MC CPL 0# 72mm Ultra Slim：8,780円 Premium LR MC CPL 0# 77mm Ultra Slim：9,480円 Premium LR MC CPL 0# 82mm Ultra Slim：1万800円