ニトリは、ゴミ捨て時も埃が舞いにくい紙パック式を採用した「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」を2025年11⽉上旬から一部ニトリ店舗およびニトリネットにて発売しました。カラーはホワイトとダークグレーの2色。実売価格は2万9900円（税込）。

「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」

記事のポイント 軽量ながらパワフルな吸引力を実現したスティック型掃除機。紙パック式なので、ゴミ捨て時もほこりが舞わず衛生的です。5種類のアタッチメントが付属するので、これ1台で家中お掃除できます。

本製品は、約1.1kgという軽さと高速吸引モーターとパワーブラシによる吸引力を両立したスティック型掃除機。

↑モーター駆動の回転ブラシでゴミをかきだしながら吸引。

本体に毎分約13.5万回転の高速吸引モーターを搭載するとともに、掃除機内部の空気の流れを見直し、空気抵抗によるロスを低減することで、吸引力が従来品比約1.2倍にアップしています。さらにゴミが溜まっても、吸気経路がふさがらない吸引力キープ構造を採用することで吸引力が落ちにくく、家中をしっかりお掃除出来ます。

↑吸気経路がふさがらない吸引力キープ構造を採用。

紙パック式のゴミ捨てで手を汚さずに処理が可能。抗菌・防臭紙パックタイプで衛生面にも配慮した設計です。集塵容量は従来品「MA201SC」の約1.7倍の0.42L、紙パックの交換は約2ヵ月に1回で、お手入れもラクラクです。

↑従来比約1.7倍の紙パックを採用。捨てる手間を減らします。

床用パワーブラシヘッドにLEDライトを搭載。家具の下などの暗い場所はもちろん、明るい場所でもLEDライトが見えにくいゴミを照らしてくれるのでお掃除が快適になります。ヘッドは小回りが利き、開口部も広いので部屋の隅や壁際もラクにしっかりお掃除出来ます。

↑床用パワーブラシヘッドにLEDライトを搭載。

さらに、5種類のアタッチメント（ミニパワーブラシ、2wayハンディブラシ、スイープブラシ、2wayすき間ノズル、フレキシブルホース）を付属。掃除場所に合わせたアタッチメントを選べます。広いフローリングから隙間や家具の下まで、これ1台で効率よく掃除できます。

アタッチメントは付属の充電スタンドに収納が可能。使いたい時にすぐ取り出せるので便利です。

連続使用時間は標準：30分、強：12分。充電時間は約3時間。

ニトリ 「紙パック式コードレススティッククリーナーMA301SK」 発売日：2025年11月上旬 実売価格：2万9900円（税込）

