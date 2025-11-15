»æ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÊØÍø¤µ¡¡¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤ò¤Ä¤Ê¤°µ²±
¡¡»ä¼«¿È¡¢º£¤âIT´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¡È»æ¤ÎÅÅ»Ò²½¡É¤ä¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¡É¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÏÊØÍø¤Ç¡¢¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤ä¶¦Í¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢PC¤Î²èÌÌ±Û¤·¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¡Ö»æ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»æ¤Ë¤Ï¡¢¼ê¿¨¤ê¤ä½Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡È»þ´Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÎÏ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÀÎ¤«¤é»æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹ñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È1400Ç¯°Ê¾å¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»æ¤ò»È¤¦¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼ÂÍÑÉÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢Ê¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»æ¤Ï¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢·Ý½Ñ¤ä½¡¶µ¡¢¶µ°é¡¢¤½¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³Ý¤±¼´¤äÃ»ºý¡¢¾ã»Ò¤ä²¨¤Ê¤É¡¢»æ¤ÏÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÁÇºà¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤ÏÂ»æ¤Î¾å¤ËÉ®¤¬Áö¤ë²»¡¢ËÏ¤Î¹á¤ê¡¢¸÷¤ËÆ©¤±¤ë½À¤é¤«¤µ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡¢¤É¤³¤«¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»æ¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï7À¤µªº¢¡¢ÈôÄ»»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê©¶µ¤ÎÅÁÍè¤È¤È¤â¤Ë»æ¤ÎÀ½Ë¡¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤Ç»æ¤ÎÀ¸»º¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ»ÉðÅ·¹Ä¤¬·úÎ©¤·¤¿ÅìÂç»û¤Î¡ÖÀµÁÒ±¡¡×¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»æÊ¸½ñ¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1200Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î»æ¤¬¤¤¤Þ¤â·Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÏÂ»æ¤ÎÂÑµ×À¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂ»æ¤Ï¡¢Üº¡Ê¤³¤¦¤¾¡Ë¤ä»°Ûó¡Ê¤ß¤Ä¤Þ¤¿¡Ë¡¢´çÈé¡Ê¤¬¤ó¤Ô¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÁ¡°Ý¤ò»È¤¤¡¢¼êºî¶È¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¹÷¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Á´¶¤Ë¤Ï¡¢¼ê»Å»ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¶¯¤¤¡£¸÷¤òÄÌ¤¹¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÆ©¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡½ñÆ»¡¢³¨²è¡¢ÀÞ¤ê»æ¡¢¾ã»Ò¡¢²¨¡¢¿À»ö¤äÊ©»ö¡½¡½¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤âÏÂ»æ¤¬¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡È¼ê¤Ç´¶¤¸¤ëÊ¸²½¡É¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤â¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤Ç¡È½ñ¡É¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»æ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¿ÀÀ»¤µ¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»æÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢°õºþµ»½Ñ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤Î°õºþÊª¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÉ´ËüÅãÂËÍåÆô¡×¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÌÚÈÇ°õºþ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£Ê©¶µ¤Î¶µ¤¨¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤ÎÏ«ÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤ò»×¤¦¤È¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÌÚÈÇ°õºþ¤Ï½îÌ±¤ÎÊ¸²½¤Ë¤â¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉâÀ¤³¨¤äÁðÁÐ»æ¡¢´¤ÈÇ¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢»æ¤¬¡È¸ä³Ú¡É¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»û»Ò²°¤ÎÉáµÚ¤ÇÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¼ÏÂ¤Ç¤â¡ÖÆÉ¤ß½ñ¤¤½¤í¤Ð¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»æ¤Ï¶µ°é¤Î´ðÈ×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£»þÂå¤Ç¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤Î³èÈÇ°õºþ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó¤¬°ìµ¤¤Ë¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»æ¤¬¡¢»þÂå¤ÎÃÎ¼±¤ä»×ÁÛ¤ò±¿¤Ö¡È¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°õºþ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¬¥êÈÇ°õºþ¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³Ø¹»¤Îº¢¡¢³Øµé¿·Ê¹¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡¢Å´É®¤ÇÀìÍÑ»æ¤ò¥¬¥ê¥¬¥êºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î²»¡£°õºþ¤Î»þ¤ËÉº¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥¤¥ó¥¯¤ÎÆ÷¤¤¡£°ìËç°ìËç¡¢¼ê¤Ç°õºþ¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥êÈÇ°õºþµ¡¤Î¸¶·¿¤Ï¥¨¥¸¥½¥ó¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¡Ö¥ß¥á¥ª¥°¥é¥Õ¡×¡£¤½¤ì¤òÆüËÜ¤Ç²þÎÉ¤·¡¢ËÙ°æ¿·¼£Ïº¤µ¤óÉã»Ò¤¬¡ÖÆ¥¼ÌÈÇ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯ÌÀ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂçÀµ»þÂå¤Ë¤ÏÂ¿¿§ºþ¤ê¤â¸¦µæ¤µ¤ì¡¢µÜÂô¸¼£¤â¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤¢¤Î»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î°õºþÊ¸²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡20À¤µª¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»æÊ¸²½¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÈÊ£¼Ìµ¡¡É¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢»æ¤Î»È¤¤Êý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1950Ç¯Âå¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¤¬³«È¯¤·¤¿´¥¼°Ê£¼Ìµ»½Ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥êÈÇ¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä³Ø¹»¡¢Ìò½ê¤Ê¤É¤ÇÊ£¼Ìµ¡¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥³¡¼¤µ¤ó¡¢ÉÙ»Î¥¼¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½¡¦ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤µ¤ó¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤É¤Î²ñ¼Ò¤âÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»æ¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¤Î¶¦Í¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¡£¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â³ÊÃÊ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡º£¤Ç¤ÏPC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇPDF¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£PC¤È¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÇÊ¸½ñ¤òºî¤Ã¤Æ°õºþ¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»æ¤Ï¡ÈµÏ¿¤¹¤ë¤â¤Î¡É¤«¤é¡ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î½ÐÎÏ¼êÃÊ¡É¤Ø¤ÈÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤ÆÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»æ¤Ë½ñ¤¯¤È¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¼ê½ñ¤¤Î¥á¥â¤ÏÇ¾¤ò»É·ã¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ú¥óÀè¤¬»æ¤òÁö¤ë´¶³Ð¡¢¥¤¥ó¥¯¤¬À÷¤ß¤Æ¤¤¤¯²»¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËüÇ¯É®¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥â¤ÎÊý¤¬¶¦Í¤·¤¿¤ê»È¤¤Æ»¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ê¤Ç½ñ¤¯¤ÈÉÔ»×µÄ¤Èµ²±¤¬»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿Þ¤Ë¤·¤¿¤êÌð°õ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬¤½¤Î°ìËç¤Î»æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½ñ¤´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢´Á»ú¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¾¯¤·Íî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢»æ¤Î¼Á´¶¤äÆ÷¤¤¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë²»¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡È¤Ì¤¯¤â¤ê¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤Ã¤È¡¢»æ¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÇºà¤À¤«¤é¡£¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»æ¤Ë¤â¡ÖºÐ·î¡×¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡»æ¤ÎÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈËÜ¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤è¤¯ÆÉ¤à¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÏÃ±¹ÔËÜ¤òËÜÃª¤Ë¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤Ç¤ÏiPad¤ÇÆÉ¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»æ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤È¤¤Î»ØÀè¤Î´¶¿¨¤ä¡¢¥¤¥ó¥¯¤ÎÆ÷¤¤¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤â¡¢Â®Êó¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¾ÜºÙ¤Ï¿·Ê¹¤ä¡¢½µ´©»ï¤ò»æ¤Ç¹ØÆþ¤·¤ÆÆÉ¤à¤È¤¤¤¦»È¤¤Ê¬¤±¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¿¼¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»æ¤¬ÅÅ»Ò²½¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤ËÅÅ»Ò·ÀÌó¤ä¥¯¥é¥¦¥É¤ÎÉáµÚ¤Ç¡¢»æ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤â»æ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÀÌó½ñ¤ä³Ø¹»¤Î¶µºà¤Ê¤É¡¢¡È¼ÂÊª¡É¤¬¤¢¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢´Ä¶ÌäÂê¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¿¹ÎÓ»ñ¸»¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»æÊ¸²½¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÏÂ»æ¤Å¤¯¤ê¤â¡¢¥¨¥³¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ¤³¦¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î»æÊ¸²½¤Ï¡¢1000Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ»æ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢°õºþµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¢Ê£¼Ìµ¡¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤ÎÍ»¹ç¡£¤½¤Î¤É¤ì¤â¤¬¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÀº¿À¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â»æ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊª¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Î»×¤¤¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤Æµ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎ¾Êý¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤ó¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Profile
³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥É¥ß¥Î
1960Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß64ºÐ¤Ç²ñ¼Ò°÷¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤È¤ï¤º¤«¤Î´ÉÍý¿¦¤Ç¤¹¡£Éô²¼¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½÷»Ò¤ÇÌ¼¤¬ÂçÀª¤¤¤ë´¶¤¸¡£Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤È¥Ö¥é¥¹¥Ð¥ó¥É¤Ç¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥óÃ´Åö¡£¤½¤Î»þÂå¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÎ®¤ì¤ÇÆ±µéÀ¸¤È¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤·¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¼¡£½¢¿¦¤ÏÆÈÎ©·Ï¥½¥Õ¥È²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÈÆÍÑµ¡¤Î³«È¯µ»½Ñ¼Ô¤ò13Ç¯´Ö·Ð¸³¡¢¤½¤Î¸å¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£
¡üÆüËÜ¤Î»æÊ¸²½¡§Îò»Ë¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç
