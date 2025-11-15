2023年以来

2025年11月に、アメリカの大手旅客機メーカーのボーイングが、約2年ぶりにアメリカ以外で、同社が開発を進めている旅客機「777-9」ならびに最新鋭単通路旅客機「737MAX」の社有テスト機を披露します。社有テスト機の披露は海外へ向けて大きなアピールとなるものの、ボーイングは2023年以降 “ある理由”からこれを控えていたため、今回はそれを解禁したことになります。

【写真】驚愕！これが「新・世界最長ボディ旅客機」の“可変式主翼”全貌です

ボーイングやエアバスのような大手航空機メーカーは、自国以外の国々で機会があれば、各種の飛行テストに用いる社有機を展示し、デモ飛行を行うのがアピールへの近道でした。これをすることで、見物客やマスコミに試験の進み具合や性能をアピールするのです。そして、今回、ボーイングは777-9と737MAXを17日からアラブ首長国連邦（UAE）で開かれる「ドバイ航空ショー」で展示します。

777-9は「ボーイング777」をベースにサイズアップなどを図りながら、コックピットや客室を最新仕様にし、新設計の主翼を採用するなどアップデートを加えた「777X」シリーズの一つです。ちなみに、実用化されれば全長は旅客機としては史上最長の76.7mに。さらに将来はANA（全日空）でも導入が予定されています。

一方で、737MAXは2016年に初飛行した、ロングセラー機737シリーズの最新モデルです。大型で効率の良いエンジンの採用や操縦システムの改修などが加えられており、騒音抑制のためエンジンカバー後部がギザギザになった機構「シェブロンノズル」が外観上の特徴です。国内航空会社でも、ANA、JAL（日本航空）、およびスカイマークが同シリーズの導入を決定しています。

ボーイングは2023年6月に開催されたパリ航空ショーまでは777-9と737MAXを持ち込み、同じ年の11月のドバイ航空ショーは777-9の展示飛行を繰り広げました。しかし、737MAXは、2024年1月にアメリカのアラスカ航空で運用されていた機体でドアプラグの吹き飛ぶ事故が起きたことなどから海外展示を控えるようになり、777-9も飛行試験の一時中断などもあったことから海外へ姿を見せることはありませんでした。

では、このタイミングでボーイングが社有機の展示を“解除”した理由はなんなのでしょうか。元々777-9は2013年のドバイ航空ショーで開発が発表されましたが、少なくとも“誕生の地で復活”というわけではなさそうです。

中東の空でなにをアピールしたのか

実は、2025年に入ってのボーイングの航空会社への民間航空機の納入機数を見ると、2024年通期が348機だったものの、2025年は10月発表の段階で既に440機に。生産数を上げている状況です。同社はこれまで、経営手法の変遷から航空機製造能力に疑問が投げかけられていましたが、納入機数からも復活をアピールできると踏んだと考えられるでしょう。

この理由に加えて、中東地域は元々オイルマネーを持つ大口の顧客へアピールする絶好の機会でもあります。2年間も海外に姿を見せなければ、さすがにエアバスの後塵を拝しかねないとの思いがあったのかもしれません。

そして、今回は中国が、737MAXのライバル機としての仕立て上げを狙い開発したモデル「C919」を初めて中東地域で展示します。C919が本格的な737MAXのライバルになるのは時間がかかりそうですが、中国の開発。売り込みの状況を見ると、油断できる存在ではありません。

ただし、777-9と737MAXの展示復活がそのままボーイングの“復活”を示しているとは言い難いでしょう。777-9でいえば、各国の航空会社への納入は遅れており、ANAも2027年1〜3月期を視野に入れているとも。納入自体も当初の計画よりすでに現時点で6年も遅れている状況です。今後はどのようにして、これ以上納入を遅らせないかが重要になります。それを思えば、ドバイ航空ショーの展示以降もボーイングの動向を観察し続けることが重要でしょう。