鹿児島の街中であの、そうめん流しを楽しめるスポットが誕生しました。場所は天文館。1年中楽しむことができ、県の内外だけでなく、外国人観光客にも人気の場所となりそうです。



おしゃれなカフェの一角に…。あの、回転式のそうめん流しが！鹿児島市のよかど鹿児島に2日にオープンしたそうめん専門店「春夏秋冬」です。4月にオープンしたカフェの一角に誕生しました。





（Period. CAFE事業部・追立真依マネージャー）「観光客の方もたくさん訪れる場所、鹿児島の方も天文館にはよく来るので、街の中でそうめん流しができたらすごくおもしろいんじゃないかなと思って始めた」夏に屋外で楽しむことが多いそうめん流し。室内なので、年中、楽しむことができます。いちおしはそうめんにおにぎりとさつま揚げがついたセット。通常の麺つゆに加え、4種類の中から好きなつゆを選ぶことができます。中華ダレに旨辛坦々味、塩だれ柚子胡椒にチーズ豆乳！私は旨辛坦々味を選びました！まずは、通常の麺つゆで。（横山あさみアナウンサー）「かつお節がしっかり香る、甘めの醤油で鹿児島の人が好きな味、麺もコシがある。冷たいけれど室内なので冬でも良い」続いて旨辛坦々味！（横山あさみアナウンサー）「あとからほんのりピリッと。ゴマがすごくしっかり風味がある、新感覚」寒い日は、やっぱり温かいものが良いという方には、ツナと昆布をたっぷり使った和風の温かいそうめんもおすすめです。また、カフェメニューも！全国で話題、フルーツにヨーグルト、ハチミツがたっぷり乗ったアサイーボウルです。しっかりまぜて、いただきます。（横山あさみアナウンサー）「バナナの甘みもあるし、ベリーの酸味、いろんな果物が入っているので食感も楽しめる」（Period. CAFE事業部・追立真依マネージャー）「室内なので、寒さも気にせず来ていただける。鹿児島と言えばそうめん流し、ぜひたくさんの方に利用していただきたい」店内には広々としたキッズスペースもあり、親子連れにもおすすめ。寒い冬にもそうめん流し！新しい楽しみ方になりそうです。