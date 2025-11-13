日本代表、ガーナ戦へ豊田スタジアムで公式練習を実施！　鎌田大地は2日連続で別メニュー調整に

　日本代表は13日、14日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦に向け、会場の豊田スタジアムで公式練習を行った。

　冒頭15分のみの公開パートでは、ランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。疲労を考慮し、12日の練習は室内での個別調整に務めた鎌田大地はこの日も姿を見せず。公式練習に参加した25名の選手でガーナ戦に臨むことが濃厚になった。

　ガーナとの一戦は、豊田スタジアムにて11月14日（金）19時20分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国生中継、TVerで無料ライブ配信される。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）


