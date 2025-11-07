普通ボブより、断然“こっち”かもーー！【40・50代】が若返る♡「外ハネボブ」

重く見えがちなボブも、毛先を外に弾ませるだけで軽やかに見せられるのが「外ハネボブ」の魅力。動きが加わることで顔まわりが明るい印象になり、抜け感も生まれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたい外ハネボブを厳選してご紹介します。

バレイヤージュが映える外ハネボブ

最初にご紹介するのは、部分的に染めるバレイヤージュカラーを取り入れた外ハネボブ。ほどよいコントラストのブラウンカラーが光の当たり方で表情を変え、軽やかでおしゃれな雰囲気を添えています。短めレングスの外ハネで首元もすっきりと見え、ヘルシーな印象に仕上がりました。

肩で揺れる、ナチュラルボブ

肩でふわっと跳ねる長めの外ハネボブ。トップをふんわり立ち上げて自然な丸みを出すことで、バランスよく整ったシルエットに。ナチュラルブラウンの柔らかな色味が、髪全体を軽やかに見せます。

派手さを抑えた上品なスタイルで、日常にもなじみやすいデザインです。

ピンクグレージュの大人可愛い外ハネボブ

ほんのりピンクを感じるグレージュカラーが印象的な外ハネボブ。ボブらしい丸みを残しつつ、ベースラインを外ハネにすることで甘さをセーブ。コロンとしたフォルムがやさしい雰囲気をつくり、大人の可愛らしさを引き立てます。柔らかな艶が光に透けて、上品な透明感を感じるスタイルです。

艶とくびれで魅せる、上品外ハネボブ

プツッとしたカットラインに、ほんのり外ハネをつけたワンレン風ボブ。首元をタイトにまとめることで、自然なくびれが生まれています。地毛風のブラウンカラーが落ち着きを与え、髪の艶をより引き立てる仕上がりに。シンプルながら洗練された印象で、大人の上品さが感じられます。

