日本時間3月23日に行われたオープン戦で、ドジャースはエンゼルスを相手に13対5で大勝を飾った。ドジャース・大谷翔平（31）は、「1番・指名打者」として先発出場し、3打数1安打3打点1四球と活躍。好調のまま開幕戦を迎えることを予感させた。【写真を見る】襟足がかなりスッキリ・新ヘアスタイルの大谷、帽子にメガネを合わせた真美子さんの過去の私服姿などもうひとつ大谷が注目を集めたのは、"新たなヘアスタイル"だ。しば